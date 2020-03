Regjeringen la søndag fram en veileder om lokale karanteneregler og innreiserestriksjoner etter at en rekke kommuner, særlig i Nord-Norge, har innført strengere restriksjoner enn de nasjonale reglene.

Regjeringen og næringslivet har innstendig bedt kommunene lempe på de lokale reglene.

Ap-leder Jonas Gahr Støre sier til NTB det vil være klokt av kommunene å nå gjøre tilpasninger, men understreker:

– Kommuner med lite smitte, har rett til å gjøre det de kan for å beskytte seg mot mye smitte som kan komme inn i kommunene.

Også Aps helsepolitiske talsperson Ingvild Kjerkol uttalte forrige uke at Ap forstår at kommuner ønsker å ha egne og strengere karanteneregler av smittevernhensyn. En rekke store Ap-styrte kommuner, som Tromsø og Bodø, er blant dem som har innført strengere regler.

– Det er viktig å huske at kommunene har et stort ansvar for å bekjempe smitte. Nå tror jeg vi må satse på at den dialogen som denne veilederen gir, løser de problemer som måtte oppstå for næringslivet. Jeg skjønner godt at bedriftene kan ha vanskeligheter med dette, men her må vi på god norsk manér klare å løse problemene som måtte oppstå underveis, sier Støre.

