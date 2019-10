Med seg på laget får han blant andre tidligere finansminister Sigbjørn Johnsen, Oslo-byråd Rina Mariann Hansen, lege og kommunestyremedlem Wasim Zahid og AUF-leder Ina Rangønes Libak.

– Vi skal utvikle politikk som kan gi oss et mer rettferdig samfunn, som gjør det mulig å leve gode liv i hele landet, som sørger for trygge og gode jobber, og som får opp tempoet på klimaomstillingen uten at folk hektes av, sier Støre i en pressemelding.

Komiteen skal levere et helhetlig utkast til program på høring i organisasjonen innen 10. oktober 2020. Det endelige utkastet til program skal overleveres sentralstyret innen 10. januar 2021.

Stortingsvalget er høsten 2021.