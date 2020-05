Av Marius Helge Larsen

– Jeg er urolig for at det er passivitet overfor dem som er utenfor arbeid, sa Arbeiderparti-lederen under den muntlige spørretimen i Stortinget onsdag morgen.

Han kritiserte statsminister Erna Solberg (H) for å ikke prioritere de arbeidsledige og permitterte i det reviderte nasjonalbudsjettet som ble lagt fram tirsdag.

Åpen for diskusjon

Blant annet etterlyste Støre forsøksordninger med lønnstilskudd til bedrifter, slik at permitterte raskere kan komme tilbake i jobb.

– Vi er åpne for å diskutere lønnstilskudd, men jeg har ennå ikke hørt om en modell for dette som kan implementeres over natten, svarte statsminister Erna Solberg (H) fra Stortingets talerstol.

Hun lovet en pakke med tiltak for arbeidsledige og permitterte i månedsskiftet mai/juni.

– Lite tid

Støre viste til en kommentar arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen (H) ga til NRK tirsdag om at «det å få veldig mange tilbake på jobb har lite for seg nå. Vi trenger også mer tid til å tenke over hva vi skal gjøre på lengre sikt, for vi vet lite om hvordan arbeidsmarkedet og norsk økonomi vil være i høst».

– Ja, vi vet lite om det. Men vi har lite tid, påpekte Støre.

Han tok fram et sitat fra den berømte økonomen John Maynard Keynes:

– Mange siterer Keynes. Han sa at på lengre sikt vil vi alle være døde. Vi skal altså gjøre noe på kort og mellomlang sikt. Vi vet lite om hvordan arbeidsmarkedet vil være på lang sikt. Det er riktig. Men vi har altså 390.000 utenfor arbeidslivet, og mange andre står i fare for å havne utenfor, sa Støre.

– Smittevernshensyn

Statsministeren forklarte statsrådskollega Isaksens utsagn om at det har lite for seg å få mange tilbake i jobb slik:

– Det er en uttalelse som jeg tror har hatt et meningsinnhold som ikke kommer så godt fram. Utfordringen er at det er mange steder vi ikke kan sende folk tilbake i jobb av smittevernshensyn. Da er det en del tiltak du ikke kan gjøre for å motivere folk til å gå på jobb, sa hun.

