Stordalen-konsern topper koronastøtte-liste

Selskapet topper med det avisens oversikt over bedrifter som har fått kontantstøtte på grunn av inntektssvikt. På andreplass er Scandic Hotels, som har fått 129 millioner kroner i koronastøtte.

Summen på 131 millioner kroner er fordelt på 48 og 47 millioner kroner i henholdsvis april og mai, mens selskapet fikk 35 millioner kroner for mars måned. I de samme tre månedene hadde Strawberry Group en nedgang på 1,2 milliarder kroner i inntekter sammenlignet med samme periode året før.

Statens kompensasjonsordning for bedrifter skal dekke deler av bedrifters faste kostnader under koronakrisen. Det er betalt ut over fire milliarder kroner fra ordningen siden den ble satt i drift.

Strawberry Group, som blant annet eier Nordic Choice Hotels og eierandeler i Ving, blir eid av Strawberry Holding, som igjen eies av Petter Stordalen og barna hans Emilie, Henrik og Jacob.