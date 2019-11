– Dette er en bunnsolid studie, hvor forskerne har brukt gode kriterier til å velge studier og gjort en grundig gjennomgang, sier Jørgen G. Bramness, spesialist i psykiatri og seniorforsker ved Folkehelseinstituttet (FHI) til Dagens Medisin. Han er for øvrig ikke overrasket over resultatet fra den australske rapporten som ble publisert i The Lancet Psychiatry i forrige uke.

Etter å ha gått gjennom de 83 studiene, konkluderte forskerne med at det ikke er belegg for å si at den kjemiske forbindelsen cannabidiol, som finnes i cannabispreparater, har effekt på de psykiske lidelsene og diagnosene depresjon, angst, ADHD, Tourettes sykdom, PTSD og psykose når pasienten har disse hver for seg.

Mens det finnes belegg for at det er en sammenheng mellom virkestoffet THC fra cannabismisbruk og økt risiko for angst, psykose og depresjon, er det altså ikke tilstrekkelig bevis for at preparater som inneholder farmasøytisk THC kan ha en positiv effekt på psykiske lidelser, påpeker forskerne.

Noe effekt i kombinasjon

I sju studier med til sammen 252 personer ble det imidlertid funnet noe effekt på angstlidelser hos personer med kronisk smerte eller multippel sklerose (MS).

Langt de fleste studiene er av preparater som inneholder farmasøytisk THC, med eller uten CBD, og ikke av så mange produkter som inneholder kun farmasøytisk cannabidiol (CBD), som ikke gir noen rus. Det anbefales ytterligere forskning på det området.

Glad for resultat

Forskerne så på 42 studier om depresjon, 31 om angst, åtte om Tourettes syndrom, tre om ADHD, 12 om PTSD og 11 om psykose. Konklusjonen er at det ikke er tilstrekkelig belegg for å hevde at cannabinoider bedrer sykdom eller symptomer.

Bramness i FHI sier han hver uke blir kontaktet av folk som spør om medisinsk cannabisbruk knyttet til nettopp de sykdommene er med i studien.

– Jeg er glad for at det her slås fast i en stor studie at det ikke er noe å vinne på å bruke cannabis som medisin når det gjelder psykisk helse, sier Bramness.

– Jeg ønsker cannabis velkommen på medisinsk indikasjon, men vi kan ikke stille lavere krav til cannabis enn til andre legemidler, legger han til.