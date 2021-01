– Vi solgte 115 millioner vareliter i 2020. Det er en vekst på 40 prosent, sier kommunikasjonssjef Jens Nordahl i Vinmonopolet til E24.

Det er imidlertid regionale forskjeller. Steder som ligger nærmere Sverige, har hatt større sannsynlighet for vekst.

– Vi så at Viken har hatt vekst på over 60 prosent, mens Møre og Romsdal ligger på noe over 20 prosent. Det er et veldig synlig mønster, med steder som Kongsvinger, Halden og Fredrikstad som har hatt høyest vekst, sier Nordahl.

Han trekker fram full stopp i grensehandelen, full stopp i taxfreesalget og betydelig redusert skjenking som de tre hovedklaringene bak veksten.

I 2019 solgte Vinmonopolet 82,6 millioner vareliter, bare 0,7 millioner mer enn året før.