Stor pågang på ny vold- og overgrepstelefon

1. oktober åpnet volds- og overgrepslinjen 116 006 på bakgrunn av et behov for et lavterskeltilbud til voldsutsatte, som av ulike årsaker ikke tar kontakt med eksisterende hjelpeapparater.

I løpet av den første måneden har både pårørende og personer som selv er blitt utsatt for vold, ringt hjelpelinjen.

– Responsen har vært over all forventning. I løpet av en måned har allerede 130 personer tatt kontakt med hjelpelinjen. Flere av dem som ringer, forteller at de aldri har vært i kontakt med hjelpeapparatet før, sier prosjektleder Sara Bondø for Vold- og overgrepslinjen.

Bondø sier at mange kvier seg for å ta kontakt fordi de skammer seg. Mange har blitt overbevist av voldsutøver om at det er dem selv det er noe galt med. Mange voldsutsatte sier at «han er jo egentlig snill, og hadde ikke jeg provosert ham, så hadde han kanskje ikke slått meg», ifølge Bondø.

– Det er derfor veldig fint at de ringer til oss for en samtale, da kan vi få kommunisert at det er aldri er din feil, det er aldri for sent og det er alltid hjelp å få, sier hun.

Hjelpelinjen er finansiert av Finansdepartement og er en del av regjeringens nye handlingsplan mot voldtekt. Det er en døgnåpen, anonym og gratis tjeneste. Telefonnummeret er 116 006.