Stor pågang, men lavere inntekter ved feriemålene i Norge

Landets største fornøyelsesparker har av smittehensyn innført begrensninger for antall gjester og forhåndsbestilling av billetter.

Fra Tusenfryd åpnet 13. juni og til nå har besøkstallet vært rundt halvparten av samme periode i fjor, men pågangen er enorm.

– Nedgangen er på grunn av begrensningene for hvor mange som slipper inn. Men vi har stort sett vært utsolgt alle dager fra vi åpnet, sier markedssjef Erik Røhne Andersen.

Forhåndsbestilling og begrensning for innslipp gjelder også i Hunderfossen familiepark.

– De siste ukene har vi vært utsolgt cirka en uke i forveien, sier konsernsjef Per Arne Slapø.

Men færre gjester betyr færre inntekter. De mistet dessuten 10 av 80 dager av sesongen som følge av koronakrisen.

– Det blir ikke noen rekord i år, fastslår Slapø.

Hiv og hoi i Dyreparken i Kristiansand. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

I Dyreparken i Kristiansand er nedgangen i besøkende på om lag 10 prosent fra januar til nå, sammenlignet med samme periode i fjor, ifølge administrerende direktør Per Arnstein Aamot.

– Men med det trykket som er, kunne det ha blitt rekord hvis vi hadde hatt fritt innslipp, sier Aamot.

Les også: Hotellrommene står tomme i storbyene – fullbooket i distriktene

God plass ved Trolltunga

I vår svarte 130.000 nordmenn i en Ipsos-undersøkelse at de ville til Trolltunga i sommer. Det ble ikke tilfelle. Per 16. juli hadde 10.300 personer tatt turen, mot 33.000 på samme tid i fjor.

130.000 sa at de ville til Trolltunga i en undersøkelse i vår. I stedet har det vært en nedgang i antall turgåere ved fjellet. Foto: Tore Meek / NTB scanpix

Daglig leder Åse Marie Evjen i Trolltunga AS tror en del ble skremt av at så mange sa de skulle komme. I tillegg var det snø til ut i juni. De siste ukene har besøkstallene tatt seg opp, men Evjen kan berolige dem som frykter køgåing i fjellet.

– Det er god plass og mindre folk enn det pleier, sier hun.

Les også: Det var den sommeren vi bodde i bilen (+)

Rekord på Gaustatoppen

Bedre har det gått ved Gaustatoppen, et av få steder med flere besøkende i år.

16. juli gikk mellom 3.500 til 4.000 personer opp fjelltoppen ved Rjukan. Det er nær dobbelt så mange som en normal toppdag i juli, hvor mot 2.000-2.500 vanligvis tar turen.

– Vi har aldri registrert så mye folk, sier daglig leder Halvor Haukaas ved Gaustabanen.

Samme dag ble det satt besøksrekord ved Preikestolen, da 4.600 turgåere gikk til det spektakulære fjellplatået. I 2019 var rekorden 5.300.

Ved Preikestolen har det vært køkaos, men det er færre besøkende i år enn normalt. Foto: Marianne Løvland / NTB scanpix

– Vi hadde fem-seks dager i fjor med flere enn 4.600 besøkende, så det er ikke et uvanlig tall for oss, sier direktør Helge Kjellevold i Lysefjorden Utvikling.

Fram til juli har 41.364 personer gått turen, mot 61.689 i fjor.

Les også: Korona-angst i reiselivet

Fullt i Geiranger

I Geiranger har sommeren gått over all forventning med fulle hoteller nesten hver natt, ifølge salgs- og markedsføringsansvarlig Tone Nordvik ved Hotel Union.

Også restaurantene har fulle hus, men tross pågangen, blir inntektene lavere i år.

– Sommeren er god, men vi har hatt det tøft før sommeren og kommer til å få det tøft etterpå, sier Nordvik.

I år er det ingen cruiseskip i Geirangerfjorden. Foto: Halvard Alvik, NTB scanpix

I Lofoten er det fulle hoteller og restauranter i fellesferien, men så er det god plass, ifølge booking- og administrasjonsansvarlig Hege Haugerud i Visit Lofoten.

– Jeg tror mange har en bra juli, men juli gjør ikke året, sier hun.

Haugerud spår en tøff høst.

– En full restaurant er ikke det samme som i fjor. De har tatt vekk bord, og det er ekstrautgifter på smittevern, sier hun.

De fleste besøkende i år er nordmenn. Det merkes på aktivitetene som velges, og både Reinebringen og sherpatrappene i Svolvær har hatt flere besøkende i år enn i fjor.

– Vil slite lenge

Reiselivsdirektør Bente Holm i Visit Norway er glad for at nordmenn velger å være turister i eget land i år. Særlig friluftslivet er populært, ifølge Holm.

– Det er nok mange nordmenn som har debutert som friluftsentusiaster i år, sier hun.

Spådommen for fremtiden er imidlertid dyster. Utenlandske gjester står vanligvis for 8 millioner reisedøgn i Norge i juli og august. Det klarer ikke nordmenn å kompensere for, understreker Holm.

– Jeg frykter høsten og vinteren. Jeg tror reiselivet kommer til å slite lenge.

Les også: Dette gjør hotellet for å hindre koronasmitte og permiteringer