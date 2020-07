Stor pågang i studentbolig-markedet

Fredag kom tallene som viser at 108.000 personer har fått tilbud om plass i årets studieopptak. Det betyr at mange studenter er på utkikk etter et sted å bo, og det kan se ut til at sommerboligmarkedet i de store byene bærer tydelig preg av dette.

– Generelt er det ganske greit å selge bolig i Oslo uansett når på året, men nå kjenner vi en ekstra pågang etter små leiligheter og typiske studentboliger, opplyste eiendomsmegler Jens Myhrstad i DNB Eiendom til E24 tidligere denne uken.

Ifølge Terje Buraas i DNB Eiendom har det vært rekordtempo i boligmarkedet så lang i juli, med en 43 prosent salgsøkning for hele landet, sammenlignet med året før. For Oslo er økningen på 73 prosent, skriver E24.

Ifølge sjeføkonom Christian Frengstad Bjerknes i Norske Boligbyggelag (NBBL) kan det høye sommertempoet i boligmarkedet også knyttes til koronakrisen.

– Juli er generelt en måned med lav aktivitet, men med hjemmesommer for mange, hvor man har bedre tid til visninger og boligsalg, øker aktiviteten i boligmarkedet, sier Bjerknes til avisen.

Han legger til at den historisk lave renten og midlertidig utvidelse av boliglånsforskriften også kan bidra til unge menneskers kjøpelyst i sommer.

