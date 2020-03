Søndag kveld ble det klart: Konkurransen åpner for en ekstrarunde. Etter det har 1.250 klasser meldt seg på.

– Interessen er høy over hele landet, sier leder for lesekonkurransen, Caroline Heitmann. Flest klasser er det i folkerike Viken, med 320 påmeldte klasser, men på et relativt lite sted som Namsos er allerede 20 klasser fra åtte skoler påmeldt.

«Norli Junior Lesekonkurranse foregår på nettsiden norlijunior.no, der klasser konkurrerer mot hverandre i sanntid. De konkurrerer om å lese flest sider per elev, og kan følge med på ulike resultatlister», heter det i pressemeldingen fra Norli.

Hold deg oppdatert: Få nyhetsbrev fra Dagsavisen

– Konkurransen er organisert som et dataspill, sier Heitmann videre – og forklarer at klassene leser seg fra nivå til nivå. De kan også konkurrere mot andre klasser i landet, i fylket eller på skolen. Lærerne godkjenner all lesing for å unngå juks.

I fjor høst deltok 52 000 elever, og totalt ble det registrert 138 millioner sider.