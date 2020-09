Det skjer etter en granskning av Ernst and Young på oppdrag for Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (Imdi), opplyser Kunnskapsdepartementet i en pressemelding.

– Rapporten viser at offentlige tildelte midler ikke har blitt brukt i tråd med formålet, og dette er svært alvorlig, sier statssekretær med ansvar for integreringssaker i Kunnskapsdepartementet, Grunde Almeland (V).

Ifølge granskningsrapporten kan penger ha blitt brukt til private formål. I tillegg avdekker den sviktende økonomistyring, at tilskudd ikke er brukt i henhold til tilskuddsordningens retningslinjer og at det ikke er rapportert om alt pengene er brukt på.

Styreleder er overrasket

Daglig leder i Født fri, Shabana Rehman Gaarder, viser til styreleder Jan Sverre Asker, for kommentar.

Asker understreker at styret ikke har hørt fra verken Kunnskapsdepartementet eller Imdi om utfallet av granskningen og at de ikke har mottatt rapporten.

– Vi er overrasket, om ikke sjokkert, først og fremst over saksbehandlingen, sier han til NTB.

Inntil Asker får sett rapporten, vil han ikke kommentere funnene eller opplysningene i pressemeldingen fra Kunnskapsdepartementet. Asker opplyser likevel at han er kjent med innholdet i rapporten fra å ha sett et tidligere utkast.

– Vi har ikke mottatt rapporten, men administrasjonen fikk et utkast, sier han.

– Administrasjonen ble intervjuet én-til-én og fikk mulighet til tilsvar. Men tydeligvis er dette ikke tatt til følge, understreker styrelederen.

Anbefaler anmeldelse

Ernst and Young anbefaler at Imdi vurderer å politianmelde forholdene avdekket i rapporten.

– På bakgrunn av funnene i rapporten fra Ernst and Young er vår vurdering at vilkårene for tilskuddet, som de fremgår i våre tilskuddsbrev, ikke er oppfylt. Imdi vurderer det som tilstrekkelig underbygget at økonomistyringen i stiftelsen ikke er god, samt at deler av tilskuddene ikke anses å være benyttet i tråd med formålet for tilskuddsordningen, sier Imdi-direktør Libe Rieber Mohn.

Født fri har siden 2017 arbeidet med å motvirke negativ sosial kontroll og likestilling. Siden da har stiftelsen mottatt drøye 15 millioner kroner i tilskudd over statsbudsjettet og fra Imdi.

Sistnevnte mottok i august et varsel fra fem tidligere medarbeidere i Født fri, som varslet om at tilskudd ikke var brukt i tråd med stiftelsens formål, meldte Vårt Land i august.

