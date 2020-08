Stenseng: Ikke opp til Ap-ledelsen å mene noe om ledervalget i Trøndelag Ap

Til TV 2 sier Stenseng at ledervalget i fylkeslaget er en demokratisk prosess i Trøndelag Arbeiderparti.

– Det er sånn at Trøndelag Ap velger sin leder, og det er ikke opp til Arbeiderpartiet sin ledelse å mene noe om, sier hun.

På spørsmål om partiledelsen bør mene noe siden det har oppstått kraftige reaksjoner, svarer Stenseng nei.

Partisekretæren sier samtidig at hun har forståelse for at lederen for partiets kvinnenettverk, Anette Trettebergstuen, tidligere onsdag gikk ut å ytret sitt syn ettersom ledervalget skaper mye debatt og engasjement i nettverket. Trettebergstuens utspill om at det er for tidlig for et Giske-comeback, kom etter et innlegg fra en tidligere AUF-leder i Trondheim Ap om en ukultur i partiet.

Stenseng sier til kanalen at det er bra og modig at kvinner og menn sier fra om det de har opplevd av ukultur, og at det er den beste måten å ta tak i det på.

– Jeg tror mye er gjort og at mye av det tilhører fortiden, men at det er like viktig å bekjempe ukultur og jobbe med det for å trygge alle vi har i partiet.

Heller ikke Ap-leder Jonas Gahr Støre har villet kommentere fylkeslagets ledervalg, som skal gå av stabelen til helgen.