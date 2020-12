Av Johan Falnes

Statsministeren innledet sin siste pressekonferanse før jul med å oppsummere 2020. Det ble en fortelling om et annerledes og krevende år.

Solberg håper nå at Norge også kan se framover og mot en vei ut av krisen.

– Utstyr til vaksinasjon er bestilt og på vei. Både sprøyter, spisser, desinfeksjonsservietter og frysere er underveis. Det er ikke usannsynlig at de første vaksineringene kommer til å skje i romjulen eller nyttårshelgen i Norge, sa Solberg.

Men det betyr ikke at krisen er over.

– På samme måte som krisen har vart en stund, vil veien ut av krisen ta en stund.

Stiller seg bak i køen

Selv må statsministeren vente før hun blir vaksinert.

På spørsmål fra NTB gjør hun det klart at sårbare grupper kommer først.

– Jeg er en frisk og sprek nesten 60-åring, så jeg er ikke i noen prioritert kategori. Jeg tror ikke det er noen planer for at jeg skal prioriteres før de er ferdig med sårbare grupper, sier hun.

Ifølge Folkehelseinstituttet (FHI) er det ennå ikke bestemt hvilken dag vaksineringen skal starte i Norge. Men EU-kommisjonen har antydet at vaksineringen kan starte rundt 2. juledag i EUs medlemsland. En norsk vaksineringsplan skal nå være klar innen fredag.

Samtidig er det klart at tilgangen til vaksiner vil være begrenset en god stund framover.

Vil slå ned lokalt

Solberg tror vaksineringen vil bli begynnelsen på slutten på krisen. Jo flere som får vaksine, desto mindre blir risikoen for at helsevesenet skal bli overbelastet ved sterk smittespredning.

Men hun er også redd for at nordmenn skal senke skuldrene for tidlig.

– Vi må klare å holde ut den siste milen, sier hun til NTB.

– Jeg tror det blir veldig vanskelig pedagogisk. Derfor kan det bli vaksinering og smittespredning samtidig, fordi folk tenker at nå er det ikke så farlig.

Statsministerens antakelse er at vi må regne med smitteverntiltak iallfall fram til påske. Og sommeren 2021 kan nok bli annerledes enn sommeren 2019.

En frykt hun har, er at julefeiringen skal utløse en ny smitteoppblomstring. Hvis det ikke skjer, tror hun at det vil være rom for å lette på de nasjonale tiltakene.

– Det gjelder kanskje særlig på universitetene – å kunne ha forelesninger igjen, i stedet for at alt skjer digitalt. Studenter og andre som har sittet alene på hyblene sine, er noen av dem som har ofret mest, sier Solberg.

– Men jeg tror vi lokalt må være forberedt på at vi må slå ned utbrudd, sier hun.

Savner Paris

Noe av det Solberg savner mest, er å reise rundt og snakke med folk om det som treffer dem i hverdagen. Det gir henne energi og inspirasjon, forteller hun.

– Før jul nå er vi alle grådig lei av alle de digitale møtene. Du merker at det blir mer kjappe beskjeder.

Statsministerens personlige drøm for 2021 er enkel: Det er å være sammen med mange venner på én gang og gå på konserter og festivaler igjen.

Og å få en god klem:

– Jeg har to meter til alle andre enn Sindre.

Etter hvert håper hun også å få plass til en tur til yndlingsbyen Paris.

– Jeg skulle egentlig vært i Paris i Kristi himmelfart-helgen. Da fylte min gode venn og forlover 60 år, og det var lagt opp til stort selskap i hagen hans med mange gamle venner. Det ble avlyst, forteller Solberg.

Men det er fortsatt håp. Forloveren har nemlig bestemt seg for å lyve på seg en ny 60-årsdag i 2021.

– Så håper vi at det ikke ryker i 2021 også.

