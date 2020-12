Statsministeren innledet sin siste pressekonferanse før jul med å oppsummere det siste året. Hun ramset opp alle de spesielle omstendighetene koronaviruset har ført til det siste året, men at hun nå håper Norge kan se framover og mot en vei ut av krisen.

Likevel ba Solberg folk om å være forberedt på at smitteverntiltakene i Norge vil vare fram til påske. At mange planlegger for en tilnærmet normal sommer som før koronapandemien, mener hun er riktig, men advarer likevel mot overoptimisme.

Har du fått med deg denne? Smilefjessaken, regjeringens hemmelige barneeksperiment (+)

– Ikke helt som 2019

– Jeg synes det er fint at folk planlegger, men man må være forberedt på at sommeren 2021 ikke blir helt som sommeren 2019, sier Solberg.

Hun peker blant annet på at produksjonen av vaksiner ser ut til å bli litt forsinket i forhold til det en først hadde planlagt for.

Samtidig sier Solberg at de første vaksinene mot koronaviruset kan bli satt allerede i romjulen eller nyttårshelgen.

– Utstyr er bestilt. Det er ikke usannsynlig at de første vaksinene kommer til å skje i romjulen eller nyttårshelgen i Norge, sier Solberg.

Kommentar: «Man må jo undre på om finansministeren har sovet seg gjennom 2020?»

– Jeg er ikke i noen prioritert kategori

Sårbare eldre på sykehjem er en prioritert gruppe som vil få vaksinen først. Man vil også se på om noen områder av landet har store smitteutbrudd.

På spørsmål fra NTB på onsdagens pressekonferanse om hvor på prioriteringslisten statsministeren selv og resten av regjeringen står, svarer hun:

– Jeg er en frisk og sprek nesten 60-åring, så jeg er ikke i noen prioritert kategori. Jeg tror ikke det er noen planer for at jeg skal prioriteres før de er ferdig med sårbare grupper.

Vaksineringen markerer begynnelsen på slutten av krisen vi har opplevd i år, men det vil ta tid å gjennomføre, påpekte hun.

PS! Du leser nå en åpen artikkel. For å få tilgang til alt innhold fra Dagsavisen, se våre abonnementstilbud her.