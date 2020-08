Statsministeren hasteinnkaller til pressekonferanse om korona og reiser

Folkehelseinstituttet har allerede varslet at de seks landene Island, Malta, Nederland, Polen, Kypros og Færøyene blir røde. Dette gjelder også flere områder i Sverige og Danmark, som Värmland og Midt-Jylland.

Men dette må besluttes av regjeringen før landene faktisk «skifter farge».

Også helsedirektør Bjørn Guldvog og avdelingsdirektør Line Vold i Folkehelseinstituttet skal delta på pressekonferansen, som kommer etter dager med stigende smittetall flere steder i landet og fadderfester hvor smittevernregler ikke har blitt overholdt i flere byer.

Rådet til å droppe utenlandsreiser

Helseministeren gikk tirsdag langt i å antyde at spesielt lave skuldre blant unge voksne er en årsak til økt smittespredning den siste tiden. Samtidig har han understreket at å åpne opp for utenlandsreiser gir økt risiko for smitte, og at det kan komme innstramminger ved behov.

Opp mot halvparten av koronasmitten i Norge de siste ukene har kommet utenfra, ifølge Folkehelseinstituttets ukerapporter.

Sist fredag oppfordret regjeringen nordmenn til å droppe utenlandsreiser til både røde og grønne land, men oppfordringen var ikke et formelt reiseråd utstedt av Utenriksdepartementet.

Munnbindråd varslet fredag

Dagen før sa statsministeren at hun er bekymret over smittesituasjonen i Norge. Hun varslet en oppbremsing i lettelsene av smitteverntiltak.

På den påfølgende pressekonferansen dagen etter stengte regjeringen all alkoholservering etter midnatt. De sa også at planen om å åpne for mer enn 200 mennesker på arrangementet er satt på vent, og at det kan komme en anbefaling om bruk av munnbind på kollektivreiser.

Når det gjelder munnbind, varslet helseminister Høie senest tirsdag at nordmenn må være forberedt på at det kommer et munnbindråd for kollektivtrafikken fredag. (NTB)