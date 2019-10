Av Birgitte Iversen

Det kom fram da tilståelsessaken mot den bedragerisiktede stortingsrepresentanten Mazyar Keshvari startet i Nedre Romerike tingrett på Lillestrøm fredag.

Hun fortalte at statsadvokaten hadde skjerpet straffepåstanden betydelig fra politiets opprinnelige påstand, som var på fem måneder. Statsadvokaten hevet den til ett år og seks måneders ubetinget fengsel.

– Spesielle forhold

– Politiet i sitt straffeforslag vurderte saken opp mot andre bedragerisaker og fulgte vanlig rettspraksis ut fra beløp og misbruk av tillit, men statsadvokatens vurdering er at fordi vi står overfor disse spesielle forholdene med en folkevalgt og en rikspolitiker, så er det naturlig å se hen til korrupsjonsrettspraksis, og at det skal være en del av totalvurderingen, sa aktor politiadvokat Susie Bergstrand

– Det er svært lite rettspraksis å vise til for stortingsrepresentanter og folkevalgte som begår slike handlinger, uttalte aktor, påpekte Bergstrand.

Keshvaris forsvarer, advokat John Christian Elden, sier til NTB at politiets opprinnelig påstand var streng, men rettferdig, men kaller statsadvokatens påstand hinsides.

– Vi ber om at min klient behandles som en hver annen. Vi er ikke enige i at dette er en spesiell sak, og at han skal særbehandles negativt, sa Elden i retten.

Grovt bedrageri

Keshvari er siktet for grovt bedrageri ved å ha forledet Stortingets administrasjon til urettmessig å utbetale ham til sammen 450.000 kroner i reiserefusjon. Totalt dreier siktelsen seg om 73 tilfeller der Keshvari urettmessig har fått ubetalt reiserefusjon i perioden desember 2014 til oktober 2018.

Han erklærte seg skyldig etter siktelsen i retten og ga en uforbeholden tilståelse. Han ba også om en uforbeholden unnskyldning.

– Jeg vil be min familie, kollegaer, Stortinget som institusjon og det norske folk om unnskyldning for at jeg i en svært krevende og vanskelig periode i mitt liv har begått feil og handlet galt, det er noe jeg er veldig lei meg for, angrer dypt på og beklager på det sterkeste, sa Keshvari.

– Det smerter meg stort at jeg gjennom mine gale handlinger har satt min familie, kolleger og vervet som stortingsrepresentant i forlegenhet, og ikke vist meg tilliten verdig, sa 38-åringen.

Håper på rettferdig straff

Han pekte på at han nå vil ta fullt ut konsekvensene av sine valg og har trukket seg fra alle politiske verv og også meldt seg ut av Fremskrittspartiet.

– Selv om dette er en av mine mørkeste, tyngste og mest skambelagte dagene i mitt liv, så er det også en viss lettelse i det å kunne å gjøre opp for meg. Det har vært det viktigste for meg i hele denne vanskelige prosessen at jeg skal ta min straff og rydde opp. Jeg håper jeg får en rettferdig straff, sa Keshvari i retten.