Statkraft politianmeldt for graving i nasjonalpark

Statkraft hadde fått tillatelse til å gjøre arbeid utenfor verneområdet for å drive flomsikring langs Fåbergstølselvi i Luster kommune i fjor vår. Under arbeidet kom gravemaskiner og dumpere også inn i verneområdet, melder NRK.

– Dette er et grovt overtramp. Folk blir meldt til politiet får langt mindre ting enn dette, sier styreleder Ivar Kvalen i Jostedalsbreen Nasjonalpark. Han er også ordfører i Luster kommune.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

Kraftverksjef Geir Orrestad i Statkraft i Sogn sier de legger seg flate og innrømmer at de gjorde arbeid innenfor grensen uten tillatelse.

Nasjonalparkstyret bestemte seg før jul for å anmelde Statkraft for brudd på verneregler og naturmangfoldsloven. De sa imidlertid ja til at Statkraft fikk fullføre arbeidet som var startet.