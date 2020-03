Stadig nye avlysninger og tiltak mot spredning av korona

Forsvarsledelsen besluttet onsdag at militærøvelsen Cold Response i Troms og Finnmark skal avbrytes.

– Viruset er nå ute av kontroll i samfunnet, og det er en ny situasjon. Derfor har vi besluttet å iverksette en styrt avvikling av øvelsen, sier generalløytnant Rune Jakobsen, sjef for Forsvarets operative hovedkvarter.

Forsvarsledelsen diskuterte situasjonen gjennom natten etter at helsedirektør Bjørn Guldvog tirsdag kveld ba om en ny vurdering i lys av koronautbruddet.

– Når vi avvikler nå, belaster vi heller ikke helsevesenet unødvendig med sykdom, prøvetaking eller risiko for ulykker, sier Jakobsen.

Nærmere 14.000 soldater er samlet i Nord-Norge, der feltøvelsen skulle startet torsdag. Finland, med 400 soldater, har allerede trukket seg fra øvelsen.

Avlysningen vil frigi ressurser slik at Forsvaret kan støtte sivilsamfunnet i tiden framover.

En del av Forsvarets medisinske personell har også stillinger i Helse-Norge, og de behøves der, heter det i pressemeldingen.

Stenger første dør på trikkene

For å beskytte trikkeførerne for smitterisiko stenger Sporveien i Oslo fremste dør på trikken.

Dessuten vil dørene inn til førerhuset stenges på de store trikkene, mens det i de mindre trikkene trolig vil bli satt opp sperrebånd foran, skriver Nettavisen.

– Vi ønsker å opprettholde trikketrafikken. Hvis vi komme i en situasjon der vi mangler trikkeførere, så får vi en utfordring, sier kommunikasjonssjef Cato Asperud i Sporveien.

Pressevakt Øystein Dahl Johansen i Ruter forteller til Nettavisen at de vurderer å innføre samme tiltaket på sine busser.

Fraråder folk å bestille reiser til utlandet

Tryg Forsikring fraråder folk å bestille reiser til utlandet. De mener folk risikerer å bli strandet som følge av koronaviruset.

– Dette er ikke tiden for å bestille reiser til utlandet, sier kommunikasjonssjef Ole Irgens i Tryg Forsikring til NTB.

Bakgrunnen for advarselen er at stadig flere land tar raske beslutninger som får stor betydning for reisende.

– I verste fall kan man bli sittende fast ute i verden dersom landet man oppholder seg i, stenger ned flyplasser eller andre transportmuligheter, sier Irgens.

Han viser samtidig til at der det er stor gjennomstrømming av folk, er det også stor smittefare.

Irgens presiserer at de ikke endrer reiseforsikringen, og at rådet ikke betyr at de refunderer alle utenlandsreiser som allerede er bestilt.

– Reiseforsikringen dekker avbestilling av reiser til områder som UD har utstedt reiseråd for. Turer som allerede er bestilt, og som går til områder der det ikke er utstedt reiseråd, kan man fortsatt gjennomføre, sier han.

Forsikringsselskapet dekker fortsatt behandling om du blir smittet på reise utenfor land med stor smittespredning. Dette gjelder ikke dersom man reiser til områdene som UD fraråder mot å reise til som følge av koronaviruset, som Tirol i Østerrike, Italia, Sør-Korea og Kina, ifølge reiserådene utstedt tirsdag.

Europeiske reiseforsikring, som er en del av If, vil ikke advare sine kunder mot å bestille reiser.

– Vi forholder oss til reiserådene fra UD og Folkehelseinstituttet, sier kommunikasjonsrådgiver Andreas Bibow Handeland.

Heller ikke Gjensidige vil fraråde folk å reise.

Universitetet i Oslo avlyser

Universitetet i Oslo (UiO) avlyser alle arrangementer, og legger over mye undervisning til digitale flater. Også andre universiteter endrer planene.

Avlysningene skjer fra og med torsdag, skriver Universitas.

I tillegg til at alle ikke-undervisningsrelaterte arrangementer avlyses, skal all undervisning med over 100 deltagere enten foregå digitalt eller avlyses.

Tirsdag kveld valgte Humanistisk fakultet ved UiO å avlyse forelesninger i faget EXPHIL03, som har drøyt 500 studenter.

På NTNU i Trondheim er det blitt bestemt at alle forelesninger med over 500 deltagere avlyses eller utsettes. I tillegg skal det gjøres en vurdering på all undervisning med over 100 deltagere.

Universitetet i Bergen har avlyst all undervisning med over 500 deltagere torsdag, og vurderer hva som skal skje videre.

Widerøe kutter ytterligere

Flyselskapet Widerøe kutter 1.500 flyavganger fram til 31. mai. Dette kommer i tillegg til 4.000 avganger som ble annonsert i slutten av februar.

Bakgrunnen er nedgang i billettbestillinger og begrenset reiseaktivitet som følge av koronaviruset.

Selskapet tar også flere interne grep for å redusere kostnadene. Konsernet har innført ansettelsesstopp og investeringer utsettes. Ruten mellom Torp og Bromma utenfor Stockholm utsettes til 1. juni.

Anbudsrutene flyr som normalt, men selskapet kutter produksjon som går utover anbudskravene.

– Vi følger utviklingen fortløpende og situasjonen har endret seg betydelig siste uke. Vi utelukker ikke ytterligere kutt dersom utviklingen fortsetter, sier kommersiell direktør Christian Skaug i Widerøe.

Kunder som har flybillett til kansellerte avganger, vil bli kontaktet.

Både SAS og Norwegian har måttet innstille flere tusen flyavganger og har krevd reduksjoner i avgifter som passasjeravgift og CO2-avgift.

Norwegian har kansellert 3.000 flygninger fra midten av mars til midten av juni. Det utgjør omtrent 15 prosent av selskapets kapasitet i perioden. Kanselleringene vil føre til at ansatte blir permittert.

SAS har innstilt 2.000 avganger i mars. Det tilsvarer 8 prosent av all virksomhet. SAS har i en intern epost bedt de ansatte om å gå ned 20 prosent i lønn. Flere SAS-ansatte er smittet av koronaviruset.

Matbutikkene med koronatiltak

Butikkjedene skjerper renholdet i matbutikkene som følge av koronaviruset. Berøringsflater vaskes flere ganger daglig, og det er slutt på smaksprøver.

Coop Norge har satt ut desinfiserende middel til kundene i de fleste butikkene. I tillegg vaskes berøringspunkter som panteautomater og bankterminaler minst tre ganger om dagen, skriver DinSide.

– Håndtak på handlevogner og handlekurver skal vaskes hver dag, sier kommunikasjonssjef Harald Kristiansen i Coop Norge.

Rema 1000 har også trappet opp vaskerutinene i butikkene som følge av koronaviruset.

– Vi har innført rutiner med desinfisering av vogner, kurver og andre kontaktflater som bankterminaler og tastaturer flere ganger daglig, sier kommunikasjonssjef Calle Hägg i Rema 1000.

Norgesgruppen og Coop Norge tilbyr ikke lenger smaksprøver til kundene i butikkene.

Norgesgruppen mener at de allerede har gode nok rutiner for hygiene og renhold i deres butikker, men at ansatte skal være ekstra påpasselige med at disse følges.

Museer stenger

To av Oslos største kunstmuseer stenger midlertidig på grunn av koronatrusselen – Munchmuseet fra og med i dag, Astrup Fearnley fra i morgen.

Direktør ved Munchmuseet, Stein Olav Henrichsen sier stengningen gjelder foreløpig for to uker, til og med onsdag 25. mars, skriver Aftenposten.

Museet anbefaler også hjemmekontor og ingen utenlandsreiser for de ansatte.

Astrup Fearnley-museet på Tjuvholmen i Oslo stenger til og med førstkommende mandag. Det betyr at det populære arrangementet Art Night, som skulle holdes på museet torsdag kveld, blir avlyst.

– Det er trist, men viktig, sier Mathilde Emilie Johnsen, leder for kommunikasjon og marked på museet.

Kreftforeningens bøsseaksjon blir heldigital

For å bidra til å minimere spredning av koronaviruset og for å beskytte sårbare grupper, holder Kreftforeningen tilbake sine bøssebærere og gjør innsamlingsaksjonen Krafttak mot kreft heldigital, skriver foreningen i en pressemelding.

– Vi vil gjøre det vi kan for å hindre spredning av koronaviruset, ikke minst med tanke på sårbare grupper. Dette er en del av vårt samfunnsansvar. Derfor gjennomfører vi ikke fysiske aksjoner fra dør til dør eller på offentlige steder, men fortsetter med full styrke i våre digitale kanaler, sier generalsekretær Anne Lise Ryel i Kreftforeningen.

Den årlige innsamlingen foregår fra 7.–15. mars. Over 20.000 bøssebærere skulle ha gått fra dør til dør for å samle inn penger til forskning på kreftformer få overlever. Nå tar Kreftforeningen nødvendige grep.

– Det er stort engasjement for kreftsaken i befolkningen. Vi håper folk vil vise like stor giverglede gjennom Vipps og våre nettsider i stedet, sier Ryel.

Ishockeysluttspillet avlyses

Norges Ishockeyforbund melder tirsdag at all kampaktivitet blir avlyst med umiddelbar virkning. Det betyr at det ikke blir noe ishockeysluttspill.

Det var TV 2 som først omtalte saken etter at ishockeyforbundet meldte om avlysningen på sine hjemmesider.

Bakgrunnen for avlysningen er som de fleste saker for tiden på grunn av smittefaren av koronaviruset. Mandag ble sluttspillet utsatt, og nå er all ishockey i Norge avlyst.

Det betyr også at det ikke blir noe kvalifiseringsspill til eliteserien i denne omgang.

– Vi hadde en ambisjon å få igjennom kvalifiseringen, men klarer ikke det i denne omgang grunnet nasjonale pålegg og lokale forhold, sier organisasjonssjef i Norges Ishockeyforbund, Kristoffer Holm til NTB.

1. runde i kvalifiseringen skulle ha vært spilt torsdag mellom Comet – Grüner og Narvik – Lørenskog.

Hallen i Narvik er midlertidig stengt.

NRK-programmer uten publikum

Alle NRK-innspillinger vil foregå uten publikum framover – også innspillingene med mindre enn 500 publikummere.

Det skriver NRK selv i en pressemelding onsdag.

– NRK følger helsemyndighetenes anbefalinger rundt publikumsarrangementer og vil derfor med umiddelbar virkning gjennomføre innspillinger uten publikum i studio, står det i pressemeldingen.

Denne uka gjelder det programmene Lindmo , Nytt på nytt , Kringkastingsorkesteret i store studio , Abels tårn , Alle mot 1 og Lørdagsrådet .