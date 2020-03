42,6 prosent av sykepleiere under 25 år svarer i undersøkelsen gjennomført av bladet Sykepleien at de har blitt utsatt for seksuell trakassering fra brukere eller pasienter det siste året.

Da Sykepleien gjennomførte samme undersøkelse i 2018, lå det tilsvarende tallet på 36,1 prosent.

Når man inkluderer alle aldersgrupper, er det totalt 18,3 prosent av sykepleierne som oppgir å ha vært utsatt for denne type oppførsel fra pasienter eller brukere, mens tallet var 14,2 prosent i 2018.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

Det er også en økning i andelen sykepleiere som varsler om seksuell trakassering. I den nye undersøkelsen svarer 7,5 prosent at de har varslet, en økning fra 5,1 prosent i den forrige undersøkelsen.

2.831 personer deltok i undersøkelsen, som ble gjennomført av Enalyzer mellom 30. januar og 10. februar.