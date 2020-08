I samme periode i fjor ble grensehandelen målt til 4,1 milliarder kroner. Andre kvartal omfatter månedene april, mai og juni.

– Grensehandelen i andre kvartal 2020 var preget av restriksjonene som trådte i kraft i mars, særlig mot Sverige. Flere land og regioner i Norden ble unntatt restriksjonene fra 15. juni, men de populære grensehandelsdestinasjonene i Sverige forble røde på smittekartet gjennom hele andre kvartal, sier Boyd Oyier i Statistisk sentralbyrå, SSB.

Samtidig viser annen statistikk at endringer i nordmenns handlemønster under koronapandemien har gitt økt salg av dagligvarer og alkohol i Norge.

Virke krever handling

I perioden fra tredje kvartal 2019 til og med 2. kvartal i år har nordmenn brukt 9,7 milliarder kroner på grensehandel, ifølge SSB. Det er en nedgang på 42 prosent sammenlignet med den forrige firekvartalsperioden. Det er de lave tallene i første og andre kvartal i år som trekker ned.

Hovedorganisasjonen Virke mener tallet på 9,7 milliarder de siste fire kvartalene fortsatt er høyt, selv om reiserestriksjoner har redusert grensehandelen ned til 2010-nivå.

– Stengte grenser viser oss i klartekst hvor mye Norge vanligvis taper på grensehandelen. Vi kan ikke fortsette å sende arbeidsplasser og verdiskapning over grensen. Vi krever handling i kommende statsbudsjetter og tar for gitt at grensehandel og norsk avgiftsnivå på grensehandelsutsatte varer står høyt på agendaen hos politikerne som starter forhandlinger om budsjettforliket i dag, sier Harald Jachwitz Andersen, direktør for Virke Handel.

Fortsatt høyt

Virke mener grensehandelen trolig er langt høyere enn anslått og viser til en pilotundersøkelse fra i fjor.

– Selv når man legger SSBs konservative anslag til grunn og tar utgangspunkt i at grensehandelen nå i lengre tid med koronastengte grenser har vært svært begrenset, er den fortsatt like høy som for 10 år siden. Det sier seg selv at dette ikke kan fortsette, sier Andersen.

