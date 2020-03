Av: Aslak Bodahl

Det viser partibarometeret for mars som Opinion har laget for FriFagbevegelse, Dagsavisen og Avisenes Nyhetsbyrå (ANB). På tilsvarende måling i februar, da Sp falt hele 5,6 prosentpoeng og Frp gikk fram 3,3 prosentpoeng, var imidlertid alt mer åpent og usikkert. Nå har de rødgrønne flertall igjen uten å være avhengig av Rødt eller MDG. Ap, Sp og SV ville ha fått 91 mandater om mars-målingen hadde vært valgresultat.

– Oppturen for Frp etter exiten fra regjeringen i januar kan ha vært et blaff. Nå er vi i ferd med å gå tilbake til situasjonen som var normal mens partiet var i regjering. Sp får tilbake velgere fra Frp som de mistet ved forrige måling, sier Johannes Bergh, valgforsker ved Institutt for samfunnsforskning, til FriFagbevegelse.

Dødt løp med Høyre

Framgangen på 3,1 prosentpoeng for Sp – fra en oppslutning på 15,2 prosent til 18,3 prosent – er gledelig for leder Trygve Slagsvold Vedum. For én måned siden sto nemlig Sp likt med Frp. Nå er partiet nesten jevnstort med Høyre (18,8 prosent) igjen etter raset på 5,6 prosentpoeng i februar.

– Dette er en solid måling for oss. Vi har vært tydelige over tid, hatt et ønske om å utvikle hele Norge og hele tiden kjempet for å styrke den lokale beredskapen, sier Sp-lederen til FriFagbevegelse.

Velgerlojaliteten er også høy. Ni av ti som stemte på partiet ved forrige stortingsvalg, sier de vil gjøre det igjen. Vedum leder et parti som uten konkurranse har den høyeste lojaliteten blant velgerne. Frp, som går tilbake med 1,5 prosentpoeng, mister for eksempel flest velgere til nettopp Sp og gjerdet.

– Mens Frp har skiftet standpunkt, blant annet når det gjelder strømkabelen North Connect, har vi stått for det samme fra dag én. Vi har vært tydelige. Det handler også om troverdighet. En nasjonal kontroll over energipolitikken, ved siden av lave strømpriser og å sikre industriarbeidsplasser over hele landet, er klassiske kjernesaker for oss, påpeker Vedum.

Ingen uttelling for Ap

– Det holder ikke for Frp å gå ut av regjering for å vinne nye velgere. De må gi velgerne en tydeligere grunn til å stemme på partiet enn bare å være i opposisjon, understreker Johannes Bergh.

Den rødgrønne dominansen på målingen skyldes delvis tilbakegangen til regjeringspartiet Venstre – fra 4,2 prosent i februar til 3,5 prosent i mars. Partiet er dermed under sperregrensa sammen med KrF.

Endringene i regjeringen har ikke gitt uttelling for Ap. Partiet har falt svakt på Opinion-målingene så langt i år og har et oppslutningssnitt på 24,9 prosent. Tilbakegangen i mars er på 1,1 prosentpoeng

– Det har sett mørkere ut for Ap, men partiet kan ikke være fornøyd med en oppslutning på 24 prosent. Det er Sp, og ikke Ap, som har klart å mobilisere velgere på rødgrønn side, konstaterer valgforskeren.

Fra ni til to mandater

Resultatet for MDG med en framgang på 2,1 prosentpoeng er solid. Oppslutningen på 6,7 prosent, fra 4,6 prosent i februar, er den høyeste siden august i fjor på målingene fra Opinion. Rødt, derimot, går tilbake med 1,3 prosentpoeng og er under sperregrensa for første gang siden september 2018.

– Det er en hårfin forskjell på 3,9 og 4,0 prosent, men resultatet illustrerer likevel hvor viktig sperregrensen er for sammensetningen av Stortinget. I februar, da Rødt lå over denne grensen, var partiet inne med ni mandater. Nå får de kun to med dette resultatet, poengterer Johannes Bergh.

Nestleder Silje Kjosbakken i Rødt sier at partiet ikke bruker mye energi på målinger for tiden.

– Enkeltmålinger går opp og ned, men snittet over tid stemmer ofte bra, og på snittet for målingene i mars ligger vi fortsatt godt over sperregrensa, sier hun til FriFagbevegelse.

– Vi konsentrerer oss heller om det som er viktig politisk, som å sikre korona-tiltak for de mest utsatte i arbeidslivet, stanse strømkabelen North Connect og følge opp Nav-skandalen, påpeker Kjosbakken.

Fakta

Målingen er gjennomført av Opinion i perioden 3.–9. mars på bakgrunn av 970 telefonintervjuer. Feilmarginen varierer fra 1 til 3 prosentpoeng.

Oppslutningen i prosent (endring fra februar i parentes):

Ap: 24,0 (-1,1)

Høyre: 18,8 (-0,6)

Frp: 13,5 (-1,5)

Sp: 18,3 (+3,1)

SV: 6,9 (+0,4)

Venstre: 3,5 (-0,7)

KrF: 3,1 (-0,3)

MDG: 6,7 (+2,1)

Rødt: 3,9 (-1,3)

Andre: 1,2 (0,0)