SVs stortingsgruppe stemte mandag for mistillit mot arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie (H) på grunn av hennes håndtering av Nav-skandalen.

– Skandalen har store konsekvenser for livene til flere tusen mennesker og har ført til en rekke justismord. Denne saken stinker klassejuss og er den verste rettsskandalen i nyere norsk historie, sier SV-leder Audun Lysbakken (SV) i en pressemelding som ble sendt ut mandag formiddag.

MDG stiller seg bak mistillitsforslaget, skriver NTB.

Rødt fremmet mistillitsforslag mot Hauglie allerede i fjor høst, men ble nedstemt.

Verken Senterpartiet eller Arbeiderpartiet har konkludert i saken ennå.

Sp skal diskutere mistillitsspørsmålet på sitt gruppemøte førstkommende onsdag, sa Per Olaf Lundteigen til Dagsavisen under Nav-høringen fredag.

Det er fortsatt tilfellet, bekrefter Lundteigen, som sitter i arbeids- og sosialkomiteen på Stortinget.

Han utelukker ikke at Senterpartiet kan komme til å stille seg bak mistillitsforslaget til SV, men understreker at det er stortingsgruppen som avgjør.

– Det som er klart, er at vi kommer til å vurdere tilliten uavhengig av arbeidet til den store granskingskommisjonen, som kommer med sin rapport tidligst i juni, sier Lundteigen.



Senterpartiets Per Olaf Lundteigen var til stede under Nav-høringen forrige uke. Foto: NTB Scanpix

Forventer rask avklaring

Ifølge Lundteigen er det fortsatt mye som må avklares i Nav-skandalen, blant annet knyttet til hva som skjedde før EUs nye trygdeforordning ble implementert i Norge i 2012.

Det er likevel mulig å konkludere i mistillitsspørsmålet før alle spørsmål er besvart, mener Lundteigen.

– Tillitsspørsmålet til Hauglie kan avklares raskt i kontrollkomiteen ut fra det som kom fram i høringen.

Lundteigen sier at han har gjort seg opp en klar formening i spørsmålet, men vil ikke si hva han mener. Han er likevel tydelig på hvorfor han mener det er mulig å konkludere allerede nå:

– Det er på Anniken Hauglies vakt at folk er blitt feilaktig dømt og har måttet sone i fengsel.



Arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie (H) forklarte seg om Nav-skandalen for Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité fredag forrige uke. Foto: NTB Scanpix

Vil ha flere svar

Før Senterpartiets gruppemøte onsdag, skal kontroll- og konstitusjonskomiteen ha et oppsummeringsmøte om Nav-høringen i morgen, tirsdag. Her sitter representanter fra både Sp og Ap, samt SV.

Komiteen etterlyser fortsatt svar på flere sentrale spørsmål, forteller Lundteigens partikollega Hans Inge Myrvold, som fra i morgen av er vikar for Nils T. Bjørke.

– Det går blant annet på at det er blitt tilbakeholdt en del informasjon som regjeringen legger til grunn som saksforberedende dokumenter.

Ifølge Myrvold kan det bli aktuelt for Sp å konkludere før kontrollkomiteen har kommet med sin innstilling.

– I første omgang må vi se på om vi får svar på spørsmålene vi har, og disse spørsmålene vil vi i første omgang ta i komiteen.

Ap avventer kontrollkomiteen

I helgen sa partikilder til VG at Ap trolig går inn for mistillit mot Hauglie. NTB skriver at de har fått bekreftet at det heller i den retningen, men at Ap ikke vil ta stilling til spørsmålet ennå.

Det bekrefter Eva Kristin Hansen (Ap), som er saksordfører for Stortingets gransking av Nav-skandalen. Hun sier at Ap vil følge prosessen i komiteen, uavhengig av hva andre partier foretar seg.

– Vi går ikke ut og konkluderer nå, sier Hansen til Dagsavisen.



Eva Kristin Hansen (Ap) under kontroll- og konstitusjonskomiteens høring om Nav-skandalen forrige uke. Foto: NTB Scanpix

Hansen forteller at Ap skal drøfte mistillitsspørsmålet på sitt gruppestyremøte i morgen, tirsdag.

– Mitt råd har vært at vi følger prosessen i komiteen, sier hun.

Medlemmene i kontrollkomiteen har foreløpig ikke landet på når de skal avgi sin innstilling, men dette er en av tingene de skal diskutere i morgen, ifølge Hansen. Hun forteller at hun håper på en rask prosess.

Sitter foreløpig trygt

Selv om en samlet opposisjon skulle gå for mistillit, betyr ikke det at Hauglies dager som minister er talte.

De fire regjeringspartiene har som kjent flertall på Stortinget. Hauglie sitter dermed trygt med mindre enten Venstre, KrF eller Fremskrittspartiet vender henne ryggen – eller at statsminister og Høyre-leder Erna Solberg ber henne om å trekke seg.

Foreløpig er det ikke noe som tyder på det.

– Jeg har full tillit til arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie, sa Solberg i kontrollhøringen fredag.

Kjernen i saken er at Nav siden 2012 har feiltolket en EU-forordning som gir rett til å ta med seg sykepenger, arbeidsavklaringspenger og pleiepenger til andre EØS-land. Minst 78 personer kan være uriktig dømt for trygdesvindel på grunn av dette.

