– Vi vil ha en Senterparti-Arbeiderparti-basert regjering. Det er én måte å få til det på, og det er å få mandat fra velgerne, sier Vedum til NTB.

Men meningsmålingene viser et nokså konstant bilde: Hvis det blir rødgrønt flertall i stortingsvalget høsten 2021, vil Vedums drømmeregjering måtte ha støtte fra enten SV, Rødt eller MDG for å få flertall i Stortinget.

Senterpartiet styrte landet i flertallsregjering sammen med Arbeiderpartiet og SV i årene 2005 til 2013.

Men det forrige samarbeidet kostet både Sp og SV dyrt, og de to partiene gjorde elendige valg i 2013.

– Hva tenker du om å gå i regjering med SV igjen?

– Vi vil ha en Sp-Ap-basert regjering, sier Vedum.

– Men å belage seg på SV i Stortinget er du åpen for?

– Vi vil ha en Sp-Ap-basert regjering, fordi vi tror det er der vi har størst mulighet til å styrke lokalpolitiet, få en avgiftspolitikk som ikke rammer de som har dårligst råd, sikre nasjonalt eierskap til naturressursene og snu den enorme sentraliseringspolitikken regjeringen driver med.

– Men alle målingene viser at Ap og Sp vil være avhengig av minst ett parti til for å få flertall i Stortinget?

– Vi i Sp har vært veldig tydelig på hva vi har ønsket helt fra sommeren 2016. Det er at vi ønsker en Sp-Ap-basert regjering. Det vet folk. Det har vært en linje over tid.

Brede forlik

Vedum viser til at de politiske partiene i Norge samarbeider på kryss og tvers i Stortinget. Da er navnet på partiet uvesentlig, mener han.

Sp-lederen viser til at det ble inngått bredt forlik i asyl- og innvandringspolitikken i kjølvannet av migrasjonskrisen i høsten 2015. Denne våren har politiske partier fra begge sider av blokkgrensen samlet seg om flere tiltakspakker under koronakrisen.

I tillegg har Sp funnet tonen ikke bare med Ap, men også med Frp om å sende forsvarsplanen i retur til regjeringen, tvinge gjennom flere fagskoleplasser og skrote forslaget om å redusere antall rettskretser.

Sps Stjørdal-ordfører Ivar Vigdenes åpner for at partiet kunne samarbeide til begge sider. Han utelukker overfor TV 2 ikke at Sp kan samarbeide med borgerlig side nasjonalt.

– Over tid vil Senterpartiet samarbeide der vi får mest gjennomslag, og så er vi opptatt av å løfte Senterpartiet som en egen politisk kurs. Vi er ikke et underbruk av et annet parti, sier han.

Klimauenighet

SV og Senterpartiet er først og fremst på kollisjonskurs i klimapolitikken.

På sin oppsummering av den politiske våren torsdag fremholdt Vedum at Sp vil gå til valg på en «praktisk, jordnær klimapolitikk som faktisk har effekt».

– Sp kommer ikke til å gjøre grep som rammer de som har lave og middels inntekter. Vi har en mye bedre klimapolitikk enn SV, sa Vedum, og viste til konflikten mellom aktiv bruk og vern.

SV-leder Audun Lysbakken garanterte på sin pressekonferanse denne uken at han vil felle dagens regjering hvis det blir rødgrønt flertall. Lysbakken har for øvrig tatt til orde for bredest mulig rødgrønn samling med mål om å kaste dagens regjering.

