Av Bibiana Piene

– Det er dramatisk at regjeringen velger å nesten halvere utdanningskapasiteten i løpet av to-tre år. De er i ferd med å ødelegge politiutdanningen med et så stort nedtrekk, sier Marit Arnstad, parlamentarisk leder i Sp og medlem av Stortingets forsknings- og utdanningskomité, til NRKs Politisk kvarter.

Fra 550 til 400

Ifølge NRK viser forslaget til statsbudsjett for 2020 at regjeringen vil kutte antall studentplasser i politiutdanningen fra 550 til 400. Bakgrunnen er at målet om to politifolk per 1.000 innbyggere ser ut til å være innen rekkevidde.

Statssekretær i Justisdepartementet Thor Kleppen Sættem (H) peker på at regjeringen i flere år har utdannet dobbelt så mange politifolk som det som trengs for å håndtere den naturlige avgangen fra etaten.

– Bemanningen kommer til å øke i årene framover, det er det ingen tvil om, sier han.

Freder Stavern

Regjeringen vil ta hele kuttet i hovedstaden, mens utdanningsstedene i Stavern og Bodø skal fredes. Det er i strid med anbefalingene fra ledelsen og styret ved Politihøyskolen, som har vedtatt at fremtidige kutt må skje ved utdanningen i Stavern, som ble opprettet som et midlertidig tilbud i 2010. Også Politidirektoratet anbefaler å verne studiestedene i Oslo og Bodø.

– Jeg reagerer på at regjeringen er fullstendig inkonsekvent. Overfor andre utdanningsinstitusjoner, som for eksempel Nord universitet, bruker regjeringen argumentet om at man ikke må gå inn og overstyre styrets vedtak om studiested og utforming av studiet. Men så går regjeringen likevel inn og detaljstyrer Politihøyskolen, og det er veldig merkverdig, sier Arnstad.

Sætten forsvarer valget med at politiutdanningen er spesiell og styres av en egen forskrift.

– Derfor er dette også et politisk valg, sier han.

– Dramatisk

Høyskolelektor Åsmund Birkeland ved Politihøgskolen i Oslo, som sitter som NTL-tillitsvalgt i styret, mener kuttet vil være dramatisk for institusjonen.

– Oslo er hovedsetet for politiutdanningen i Norge. Dersom dette nedtrekket blir gjennomført, vil 47 av i alt 65 lærere bli overflødige, sier han og peker på at brorparten av all politivitenskapelig forskning foregår i Oslo.

– Det er ingen ting som hindrer regjeringen i å ta en jevn fordeling av kuttet, mener Birkeland.