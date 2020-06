– Vi gir oss ikke før siste slutt. Men ingenting er sikkert. Vi konkurrerer med to sterke land, slår Søreide fast overfor NTB.

Tre land i den såkalte vestgruppa – Norge, Irland og Canada – slåss om to seter i Sikkerhetsrådet. I sluttspurten er det svært jevnt mellom landene.

– Dette er den tøffeste konkurransen i vestgruppa på det noen kan huske, sier Søreide.

Lest denne?: Norge bør få plass

– Tøff konkurranse

Norge lanserte sitt kandidatur allerede i 2007 og har siden brukt 29 millioner kroner på kampanjen. Den ble avsluttet fredag med en virtuell mottakelse for alle landenes FN-ambassadører med kronprins Haakon til stede.

Først i 2016 kastet Canada seg inn i kampen. Norge har dermed et nesten ti år langt kampanjeforsprang.

Søreide sier hun opplever god støtte i alle regioner.

– Den innsatsen vi har lagt ned i lang tid, og bredden i norsk utenrikspolitikk gjennom mange tiår kan gjøre utslaget, sier utenriksministeren, som den siste tida har tilbrakt store deler av døgnet i videomøter med kolleger i andre land.

– Norge har lyktes alle de fire gangene vi tidligere har kjempet for en plass. Hva betyr det om vi ikke lykkes nå?

– Vår vurdering er at uansett om vi kommer inn eller ikke, har kampanjen vært en veldig god investering. Men jeg blir selvfølgelig skuffet om vi ikke vinner, sier Søreide.

Les også: Forsker: – Ikke i Norges interesse å sitte i Sikkerhetsrådet

Flere faktorer

Avstemningen starter onsdag, og Norge må få to tredeler av de avgitte stemmer for å bli valgt. Stemmene må avlegges fysisk, men på grunn av koronapandemien og restriksjoner på hvor mange som kan være samlet i FN-bygningen i New York, må avstemningen skje i puljer. Det betyr at svaret muligens ikke kommer før torsdag eller fredag.

– Det er også usikkerhet rundt hvor mange av FN-ambassadørene som faktisk kommer seg til FN-bygningen for å stemme. Det er en del faktorer vi ikke har kontroll på, sier Søreide.

En annen faktor er om valget blir avgjort i første runde, eller om det må en ny omgang til.

– Det kan bli en lang valgvake, konstaterer utenriksministeren.

Hold deg oppdatert: Få nyhetsbrev fra Dagsavisen

Annen dynamikk

Dynamikken i Sikkerhetsrådet er nokså annerledes enn forrige gang Norge hadde sete, i 2001–2002. De geopolitiske spenningene, særlig mellom vetolandene USA, Russland og Kina, er dypere, noe som blant annet har ført til at antall sikkerhetsrådsresolusjoner har falt dramatisk. I fjor var antallet det laveste siden 1991.

Søreide mener Norges erfaring med fredsprosesser og fredsmegling kan være et viktig bidrag for å styrke Sikkerhetsrådet.

– Vi har en unik kompetanse som Rådet har bruk for. Som et lite land med en uavhengig stemme, kan Norge kan være mer kreativ, sier hun.

– Enkelte forskere og politikere mener det ikke er i Norges interesse å sitte i Sikkerhetsrådet, særlig på grunn av stormaktsrivaliseringen. Hva vil du si til dem?

– De som tror at Norge ikke må forholde seg til Kina og USA hver eneste dag i utenrikspolitikken, tar veldig feil. Det er viktig at små land som Norge tar ansvar og bidrar til å gjøre Sikkerhetsrådet bedre.

Thunberg advarer

Nylig ble det kjent at den svenske klimaaktivisten Greta Thunberg sammen med den norske MDG-politikeren Pauline Tomren og 22 klimaforskere har sendt brev til 38 øystater med bønn om ikke å stemme på Norge på grunn av den norske oljepolitikken.

Det tar Søreide med stor ro.

– Det er vanlig med mange slike brev i sluttspurten. Brevet gir for øvrig en helt uriktig framstilling av norsk klimapolitikk, sier hun. (NTB)