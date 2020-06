På fredagens halvårlige pressekonferanse sa Solberg at hun vil være statsministerkandidat også til neste valg.

Solberg bekreftet også at hun fortsatt vil satse på å få på plass en firepartiregjering med Høyre, Frp, Venstre og KrF.

– Jeg tror det vil være enklere å få til om vi er fire partier fra begynnelsen av, sa Solberg på spørsmål fra NTB.

Neste stortingsvalg finner sted i september 2021.

Les også: Støres bønn til Solberg

Lære

Solberg sa også under pressekonferansen at det er for tidlig å felle noen endelig dom over Norges håndtering av koronapandemien.

– Bedre er alltid mulig. Vi skal lære av koronakrisen. Vi arbeider med dette og har satt av 1 milliard i beredskapslagre for legemidler, og til å styrke fastlegeordningen og sykehusene, sa Solberg blant annet.

Hun takket også Norge for innsatsen som har vært gjort under koronakrisen.

Kontroll

– Vi har blitt satt på en stor prøve. Vi har kontroll på smitten. Vi åpner samfunnet igjen etter planen vi la i mai måned. Jeg takker hele Norge for innsatsen som har vært gjort i denne vanskelige tiden, sa statsministeren i strålende sommervær i hagen utenfor regjeringens representasjonsbolig i Parkveien i Oslo.

Hun snakket om en tid preget av alvor og en pandemi som har strengt ned byer og land over hele verden.

– Noen familier har vært særlig hardt rammet og sitter igjen med tomrom som ikke kan fylles. Jeg sender mine varmeste tanker til alle som har mistet familie eller venner til sykdommen, sa Solberg.

PS! Du leser nå en åpen artikkel. For å få tilgang til alt innhold fra Dagsavisen, se våre abonnementstilbud her.