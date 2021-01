Det varslet statsministeren da hun redegjorde for Stortinget om regjeringens koronahåndtering mandag.

– Regjeringen ser at det er behov for nye økonomiske tiltak for studenter som har tapt inntekt. Vi vil komme tilbake til omfanget og innretningen på dette, men vi anser fortsatt Lånekassen som best egnet til å støtte studentene, sa Solberg.

Foreslo 1 milliard

Frp foreslo forrige uke å bevilge 1 milliard kroner for å hjelpe studenter, fortrinnsvis dem som har tapt inntekt under pandemien. Også de rødgrønne partiene krever økt støtte til studentene, og dette er et av temaene som diskuteres i samtalene mellom opposisjonspartiene på Stortinget om forsterkede krisepakketiltak.

Sju av ti studenter er avhengige av deltidsjobb for å klare studenttilværelsen, og koronapandemien har dermed ført til at flere har måttet avslutte studiene, skrev VG forrige uke.

Reiselivet

Solberg lover også at omstillingsordningen for reiselivet skal forsterkes ytterligere, og det blir en egen utlysning for eventbransjen.

Det kom fram under statsministerens redegjørelse for Stortinget mandag at Fremskrittspartiet tilsynelatende har fått gjennomslag for sitt ønske om en kraftigere omstillingsordning for bedrifter i event- og reiselivsbransjen.

– Regjeringen vil forsterke omstillingsordningen for reiselivsbransjen ytterligere og vil komme med en egen utlysning for eventbransjen med underleverandører, sa Erna Solberg.

