Antall nye koronatilfeller har økt kraftig både i Norge og Europa den siste tiden.

Flere europeiske land skjerper i disse tider inn koronatiltakene, og mange land er i ferd med å stenge ned. Statsministeren sier at hun er bekymret for smittesituasjonen her hjemme i Norge.

– Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet har fått i oppdrag å anbefale nye tiltak slik at vi beholder kontrollen. Tiltakene vil være målrettet mot de områdene hvor vi nå ser at smitten øker, sa Solberg under fredagens pressekonferanse.

– Selv om Norge har lave smittetall, registrerer vi at sykehusinnleggelser har steget den siste tiden. Jeg er bekymret, sa Solberg.

– I helgen er det viktig å begrense hvor mange vi er sammen, sa hun videre.

Strengere lokalt enn nasjonalt

Det er ennå ikke klart hva de nye tiltakene vil bestå i, men statsministeren hinter til at det trolig er snakk om tiltak som i all hovedsak vil ha som mål å hindre lokale smitteutbrudd.

– Vi vil gå systematisk inn på hvilke områder det er vi ser spredning, for nå har vi mer kunnskap. Dermed er det lettere å se at vi ikke trenger å ta de store brede tiltakene, men kanskje de litt mer målrettede tiltakene, sier hun.

Helseminister Bent Høie (H) sier at de vil basere seg på tiltak som er tilstrekkelige nasjonalt, men at man også må være forberedt på strengere tiltak på lokalt nivå.

– Derfor har jeg nå god dialog med byrådslederen i Oslo, der man nå vurderer ytterligere innstramminger i Oslo på bakgrunn av situasjonen der, sier Høie.

Torsdag ble det registrert 79 nye smittetilfeller i Oslo, ifølge kommunens egne tall. Dermed er det registrert 662 nye smittetilfeller i Oslo de siste 14 dagene. Fredag morgen var 44 koronasmittede pasienter innlagt på norske sykehus.

Normal jul?

Statsministeren mener at et krafttak for å få ned smitten i november og begynnelsen av desember gir mulighet for en normal julefeiring.

Etter smitteoppblomstringen den siste tiden ber Solberg folk anstrenge seg for å få ned smitten fram mot jul.

– Når vi nå velger å komme med flere tiltak neste uke, er det fordi et krafttak i november og begynnelsen av desember gir mulighet for en normal julefeiring med våre nærmeste. Det er noe jeg tror alle vil sette pris på etter dette året, sier Solberg.

Ikke nasjonal skjenkestopp

Men hun vil ikke gå tilbake på nasjonale lettelser som er innført for utelivet.

– De tiltakene vi har lettet på har vi i utgangspunktet ikke planer om å reversere, sier Solberg.

Hun viser til lettelser i restriksjoner utelivet har blitt pålagt, som skjenkestopp ved midnatt. Solberg nevner også de første lettelsene innen breddeidretten.

– Vi ser ikke de tingene som tydelige smittesteder nå. Så lenge man lokalt innfører regler ved store utbrudd vil det fungere, sier Solberg.

Hun sier at vi nå vet mer om hvordan og hvor smitten sprer seg, og hvilke områder som er sårbare nå.

– Det er der vi må sette inn tiltak.

Ikke gitt at alle blir anbefalt vaksine

Solberg sier også at hun håper at en koronavaksine vil være godkjent før året er omme.

– Flere vaksinekandidater er i siste fase av utprøving. Vi håper at en vaksine vil kunne godkjennes rundt juletider. Dersom alt går som vi håper, vil Norge få tildelt vaksinedoser første halvdel av 2021, sier hun.

Når vaksinen først har kommet til Norge, er det imidlertid ikke sikkert at hele befolkningen vil bli anbefalt å ta den, sier Folkehelseinstituttet (FHI).

– De vaksinekandidatene som har kommet lengst, er ennå ikke blitt testet på barn under 16 år. Barn har også lavere sykdomsbyrde av koronaviruset enn resten av befolkningen, sier FHI-direktør Camilla Stoltenberg.

Derfor vil trolig ikke barn bli anbefalt å ta vaksinen, i alle fall ikke i første omgang, sier hun.

– Vaksinasjon er frivillig. Vårt mål er å gi befolkningen så god informasjon at alle kan ta egne selvstendige valg, sier hun.

