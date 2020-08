– Det er nok litt for lave skuldre nå, sier Erna Solberg til NRK.

Hun avsluttet ferien torsdag og begynte med å møte pressen for å svare på spørsmål om koronasituasjonen.

Det var en bekymret statsminister som møtte journalistene etter tur.

– Vi er bekymret. Vi har sett økende trend, og vi ser denne trenden også i land rundt oss. Flere land i Europa blir røde. Det er nok litt for lave skuldre og litt for mange som tenker at dette går bra, sa Solberg.

– Derfor har regjeringen i dag bestemt seg for å bremse litt opp for å sørge for at vi ikke må bråstoppe, sier hun.

Hun vil ikke spesifisere hvilke tiltak som skal settes inn, eller hvilke lettelser som nå blir satt på vent, men viser til pressekonferansen som skal holdes fredag.

Ifølge Solberg jobber Helsedepartementet intenst med de siste detaljene fram mot den.

Statsministeren understreker likevel at regjeringen holder fast ved sin tidligere prioritering, nemlig liv og helse, barn og unge og å sikre arbeidsplasser.

Skuffet over Hurtigruten

Utbruddene på hurtigruteskipet Roald Amundsen setter reiselivsnæringen tilbake, sier en skuffet Solberg.

Solberg kommenterte utbruddet etter to seilaser med skipet. På spørsmål fra VG om Hurtigruten har brutt tilliten, svarer hun:

– Det har vært skuffende. Det er en politietterforskning, og jeg vil ikke si noe om hvorvidt det har vært regelbrudd. Men det setter deler av reiselivsnæringen tilbake.

Testing på flyplasser og på grensa

Helsedirektoratet jobber samtidig med å etablere koronatestsentre på grenseoverganger, flyplasser og havner i Norge.

– Vi er i samarbeid med relevante parter for å etablert testing på sentrale ankomststeder som flyplasser, havner og grenseoverganger, sier kommunikasjonsdirektør Trine Melgård i Helsedirektoratet til NTB.

Hun kan ikke si når disse sentrene etableres.

Bergen kommune opplyser torsdag at en koronateststasjon opprettes på Bergen lufthavn. Teststasjonen skal driftes av Bergen legevakt som allerede har startet forberedelser av dette.

Arbeiderpartiet er fornøyd med tiltaket.

– Arbeiderpartiet er glad for at det nå jobbes med å få koronatesting på våre største flyplasser og grenseoverganger, slik vi har tatt til orde for. Det haster med å få dette på plass når vi ser at langt flere reiser til og fra landet vårt nå. Vi må få kontroll på smitten igjen, og dette vil være et godt tiltak for å klare det, sier stortingsrepresentant Tellef Inge Mørland.

Oslo lufthavn ligger i Ullensaker kommune. Ordfører Eyvind Jørgensen Schumacher (Ap) sier til VG at det er staten, ikke kommunen, som må stå for utgiftene knyttet til de nye testsentrene.

Han skal førstkommende mandag i møte med Folkehelseinstituttet og Avinor for å diskutere koronatestingen på Oslo lufthavn.