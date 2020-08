Av Johan Falnes

Statsminister Erna Solberg tok regjeringens skolepolitikk i forsvar da hun holdt tale til Høyres gruppekonferanse i Oslo tirsdag.

– Det er mange ting som går i riktig retning etter sju år med vår skolepolitikk. Elevene lærer mer. De er mer til stede på skolen. Og det er flere som fullfører videregående nå enn før, sa Solberg.

– Pilene peker altså i riktig retning, sa hun.

Vil møte Støre

Høyre-lederen fortalte også at hun hadde merket seg et skoleutspill fra Arbeiderpartiets leder Jonas Gahr Støre i VG dagen i forveien.

Nå utfordrer hun Støre til å møte henne til debatt allerede i kveld.

– Til ham vil jeg gjerne få lov til å si: Jeg møter deg mer enn gjerne til debatt om skolepolitikk. Gjerne allerede i dag. For er det én ting Høyre har prioritert, ja, så er det skolen, sa Solberg, til stor applaus fra salen.

– Skal vi lykkes, så trenger vi mer Høyre-politikk, ikke mindre, sa hun.

Ukvalifiserte lærere

Støre viste i sitt utspill til at antall ukvalifiserte lærere i grunnskolen har økt med vel 42 prosent siden Høyre kom til makten. Dette kommer fram i statistikk fra Grunnskolens Informasjonssystem (GSI).

SSB har tidligere anslått at Norge ligger an til å mangle 5.800 kvalifiserte lærere i 2040.

– Vi har en regjering som i år etter år ikke har prioritert å sikre at vi har nok lærere, sa Støre til VG.

– Det mest talende eksempelet er for dem som trenger spesialundervisning. Der er nesten halvparten av lærerne ukvalifiserte. Dette er flinke folk og mange gjør en stor innsats, men det er også uttrykk for en manglende satsing, sa han.

Solberg mener framstillingen bommer.

– Antall undervisningstimer som elevene får med ukvalifiserte lærere, går ned. Og det er det viktigste. Ikke at du teller antall hoder, men antall timer, sier hun til NTB.

Beskylder Ap for vingling

Solberg beskylder samtidig Arbeiderpartiet for å vingle i skolepolitikken og for å ha gått vekk fra flere av sine tidligere standpunkter.

– Vi trenger fortsatt fraværsgrensa. Den var Arbeiderpartiet først imot. Så stemte de for. Og nå er det uklart hva de egentlig mener, sa hun i talen til Høyres gruppekonferanse.

Solberg forsvarte også kravet som er innført om karakter 4 i matte.

– Arbeiderpartiet var også for å stille et karakterkrav. Men nå har de ombestemt seg. Nå er de mot. Jeg lurer egentlig mest på hva Arbeiderpartiet er for, sa Solberg.

– Derfor utfordrer jeg Støre til å møte meg til debatt om det i kveld.

