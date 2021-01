Solberg utelukker ikke tiltak i flere kommuner – ber folk ikke dra på hytta

Lørdag ble nye tiltak innført i Oslo-regionen, som er det strengeste siden 12. mars. Der ble det blant annet anbefalt at alle bør unngå reiser som ikke er strengt nødvendige

– Det å reise på hytta er en unødvendig reise i denne smittesituasjonen, sa Erna Solberg til NRK, da hun møtte pressen lørdag morgen.

Solberg la til at Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet jobber sammen med kommunene i randsonen om hvilke reguleringer som skal være der.

– Alle må være med på jobben nå, også i randkommunene. Vi vet ikke om viruset har beveget seg lengre. FHI og Helsedirektoratet ser på om de selv skal regulere eller om de skal be oss, som de ti kommunene har gjort, om å lage en nasjonal regulering for det området. Det vil komme en anbefaling i løpet av dagen, sier statsministeren.

Les også: Nedstengning av Oslo-regionen – disse tiltakene blir innført lørdag

Ber folk holde ut: – Skjønner at dette er tøft

Statsminister Erna Solberg (H) ber folk holde ut og stå i et krafttak sammen for å slå ned utbruddet av det muterte viruset.

– Vi skjønner at dette er tøft. men vi håper at dette kan bidra til slå ned dette utbruddet, sier Solberg til NTB.

Hun forstår at folk er lei etter mange måneder med smitteverntiltak, men understreker at det er viktig at folk forstår alvoret.

– Hele målsettingen er å sørge for at dette ikke får spredd seg og at vi får stoppet smitten. Det vil ha stor betydning for hva slags tiltak vi vil ha nasjonalt fremover, og vår evne til å ha et helsevesen som kan gi gode tjenester og en førstelinje som følger smitteutviklingen, sier statsministeren.

Solberg påpeker at flere andre land i lenger tid har vært rammet av en kraftigere smittebølge.

– Vi har klart å stå imot lenge. Men det er viktig å være klar over at Norge har vært som en isolert øy. Skal vi klare det, må vi tørre å ta disse krafttakene, sier hun.

Les også: Frykter for økt uro under koronastengte tilbud