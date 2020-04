Flere enn Solberg skal ifølge Aftenposten ha blitt provosert etter Helleland sitt intervju med avisen.

Høyre-lederen er uenig i at å prioritere miljø er en luksus Norge ikke lenger har råd til.

– Mitt utgangspunkt er at den veksten Norge skal ha fremover, kommer til å ligge i de grønne løsningene, sier statsministeren til avisen.

Les også: Helleland: Høyre vil prioritere arbeidsplasser foran miljøet

Høyres klima- og miljøpolitiske talsperson, Stefan Heggelund, og Unge Høyre-leder Sandra Bruflot er heller ikke på samme spor som Helleland.

– Jeg håper det ikke er i den retningen programkomiteen vil arbeide videre i disse spørsmålene. Jeg er enig med Helleland i at nye arbeidsplasser er viktig. Men jeg er uenig i at det er en motsetning mellom miljø og vekst. Det er et skille vi i Høyre avviser, sier Heggelund.

– Det er ikke en motsetning mellom å skape arbeidsplasser og å ta vare på miljøet, sier Bruflot, som sitter i programkomiteen med Helleland.