Solberg om USA-opptøyer: – Jeg er sterkt bekymret

– Jeg er sterkt bekymret for det som skjer i USA. Ikke minst fordi samfunnet ser så splittet ut, sier Solberg til NTB.

– Vi hadde trengt et USA som var på den internasjonale arenaen etter covid-19 for å løfte internasjonalt samarbeid. Det vi ser, er et USA som kommer til å være mye mer opptatt av den interne situasjonen, sier hun.

