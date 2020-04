Av Alexander Vestrum og Gunnhild Hokholt Bjerve

Statsminister Erna Solberg (H) kommenterte saken i forbindelse med en pressekonferanse mandag.

Isaksen (H) deltok mens han var næringsminister på seminaret som den påtroppende oljefond-sjefen Nicolai Tangen holdt i USA i november.

Les også: Sentralbanksjefen: Absolutt ingen kobling mellom konferanse og Tangen-ansettelse

Matregninger

– Det som burde ha vært gjort – og som nå skal gjøres – er at matregningene, ikke bare hotellregningene og reisen, skal dekkes av departementet og ikke av Tangen, sier Solberg på spørsmål fra TV 2.

Solberg understreker at vurderingen av Isaksens deltakelse på seminaret har vært behandlet på ordinær måte i Nærings- og fiskeridepartementet. Invitasjonen ville ha vært synlig for enhver som hadde bedt om innsyn, understreker hun.

– Det har ikke vært gjort forsøk på noe hemmelighold rundt disse spørsmålene, sier Solberg til NTB.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

Vil ikke kommentere ansettelsen

Isaksen deltok på seminaret i forbindelse med et annet oppdrag i USA.

– Han hadde nok ikke reist til USA bare for å delta på dette, men da han likevel var i USA på andre oppdrag, var det ikke unaturlig også å kunne delta. Så kan det godt tenkes at når man ser selve listen over dem som var der, så kunne det ha vært en annen vurdering, sier Solberg.

Representantskapet i Norges Bank skal tirsdag møtes for å diskutere ansettelsen av Nicolai Tangen som oljefond-sjef. Solberg ønsker ikke å kommentere saken før behandlingen.

– Jeg vil ikke gjøre meg til synser når vi har en rolledeling, sier hun på spørsmål fra NRK.

Les mer om det her: Ansettelsen av Oljefond-sjef Nicolai Tangen skal opp i representantskapet i Norges Bank