Solberg: Norge skal bruke vår plass til å ivareta norske interesser og verdier

Det er 20 år siden Norge sist satt i Sikkerhetsrådet

– Vi vil bruke erfaringen fra flere tiår med arbeid for fred og forsoning til å være brobygger og søke løsninger på de utfordrende konfliktene som kommer på Sikkerhetsrådets bord. Folkeretten og menneskerettighetene vil ligge til grunn for vårt arbeid. Vi vil samarbeide tett med alle medlemmene av Sikkerhetsrådet og bidra til et konstruktivt samarbeid, skriver hun på Facebook.

– Jeg vil samtidig takke Canada og Irland for en tøff, men vennligsinnet konkurranse. Vi skal fortsette det gode samarbeidet fremover, både i og utenfor FNs sikkerhetsråd, fortsetter statsministeren.

LES OGSÅ: Norge er valgt inn i FNs sikkerhetsråd

Ap-Jonas: – En god nyhet

– Nå har vi fått tillit på ny. Det er en god nyhet, sier Ap-leder Jonas Gahr Støre etter at Norge onsdag ble valgt inn i FNs sikkerhetsråd.

– Det er riktig at Norge med våre verdier og et historisk engasjement for fred, sikkerhet og utvikling stiller oss til rådighet for det tillitsvervet det er å være medlem i Sikkerhetsrådet. Det er tradisjon for at de nordiske landene påtar seg dette oppdraget. Norge gjorde det for snart 20 år siden, skriver Støre på Facebook.

– Noen argumenterer mot å påta seg et slikt ansvar, og viser til at det kan være ubehagelig å måtte ta stilling mellom verdens stormakter. Men det har Norge ryggrad til å gjøre, fortsetter han.

Støre berømmer statsminister Erna Solberg (H), utenriksminister Ine Eriksen Søreide, FN-ambassadør Mona Juul, kampanjeleder Ragnhild Imerslund og alle som har jobbet godt og målrettet for å få Norge inn i Sikkerhetsrådet.

– De fortjener en feiring i kveld, sier Støre.

LES OGSÅ: Nå avgjøres det: Derfor ønsker Norge en plass i Sikkerhetsrådet