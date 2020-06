Solberg nekter å gi opp drøm om borgerlig samling

Av Kristian Skårdalsmo

Solberg fikk spørsmål om dette da hun oppsummerte den politiske våren fredag.

– Vårt ønske er at alle partier skal kunne sitte i regjering sammen. Skal vi ikke gjøre det, må vi sørge for at de fire partiene kan samarbeide om et regjeringsarbeid, som gjør at vi får mest mulig borgerlig politikk, sa Solberg.

– Det tror jeg velgerne ser at vi alltid bestreber oss på fra Høyres side, la hun til.

Mange konstellasjoner

Det borgerlige samarbeidet begynte i 2013 med en Høyre-Frp-regjering, som hadde en samarbeidsavtale med Venstre og KrF.

Etter en ny valgseier gikk først Venstre i 2018 og deretter KrF året etter inn i regjeringen, som fra januar i fjor ble en flertallsregjering. Men for et halvt år siden gikk Frp ut av regjeringen.

– Jeg tror det vil være enklere å få til om vi er fire partier fra begynnelsen av, sa Solberg på spørsmål fra NTB.

Hun forklarte at de borgerlige partienes utgangspunkt, uansett konstellasjon, har vært at politikken utgår av fire partiers prioriteringer og ønsker.

– Derfor har vi fått til å samarbeide med ulike konstellasjoner i regjeringen, men levere konsistente resultater over tid.

Solberg understreket at hun kommer til å stille som statsministerkandidat for Høyre på bakgrunn av et ønske om en bred samling rundt en borgerlig regjering.

Rett før nyttår lukket Solberg døren for Vedum: – Per dags dato synes jeg ikke Senterpartiets politikk gir grunnlag for at vi skal sitte i en felles regjering

Koronavåren

Et politisk halvår som skulle handle om iskanten og regjeringsendringene ble fullstendig dominert av utbruddet av koronavirus. 12. mars stengte Norge ned, og landet gikk inn i en dyp økonomisk krise og voldsom ledighetsøkning.

Nå er smittesituasjonen under kontroll, men muligheten for nye bølger i sommer er fortsatt til stede.

Det har blitt stilt spørsmål ved flere av beslutningene som ble tatt under voldsomt tidspress i mars, spesielt skolestengingen.

– Bedre er alltid mulig. Vi skal lære av koronakrisen. Vi arbeider med dette og har satt av 1 milliard i beredskapslagre for legemidler, og til å styrke fastlegeordningen og sykehusene, sier Solberg.

Pekte på fire utfordringer

Hun understreker samtidig at utfordringene Norge sto overfør krisen, ikke har blitt borte – snarere tvert imot. Statsministeren trakk fram fire punkter regjeringen kommer til å bruke sine krefter på i tiden fremover.

* Å skape flere nye jobber i privat sektor.

* Få ned og redusere klimautslippene – Solberg viste til at utslippene går ned for fjerde år på rad.

* Inkludere flere i arbeidsmarkedet – «vår viktigste formue er ikke oljen, men folk som går på jobb».

* Bedre beredskap innenfor helse og andre områder.

