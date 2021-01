Solberg med skoletakling av Senterpartiet

Angrepet kom i Høyre-lederens tale til partiets felleskonferanse søndag. Den samler regjeringsapparat, stortingsgruppe, sentralstyre og ansatte ved inngangen til valgåret.

– Senterpartiet vil skrote femårig mastergrad. Sammen med sine rødgrønne venner vil de også fjerne kompetansekravene for tusenvis av lærere. Og senke kravene for å komme inn på lærerutdanningen. På toppen av det vil de egentlig heller ikke vite hvordan det står til i skolen, sa Solberg.

Hun viste til at både Sp og SV vil avvikle PISA-undersøkelsen. De to partiene vil også at nasjonale prøver skal gjøres om til utvalgsprøver, der ikke alle elever deltar.

– Det er ikke sånn at forskjellen forsvinner av at du lar være å måle den. Barna får bare et dårligere utgangspunkt fordi vi ikke vet hvor vi skal sette inn tiltak, mener Solberg.

– Svekker norsk skole

– Jeg mener Sp svekker norsk skole og kampen mot forskjellene i norsk skole, oppsummerer hun overfor NTB.

– Vi må bare være forberedt på at vi må vite mer om hva som foregår i klasserommet. Hvis ikke havner vi der vi var før år 2000 da man trodde at norsk skole var så god. Det viste seg at den ikke var så god faglig, og at den reproduserte sosiale forskjeller, fortsetter hun.

– Høyre har feilet

Senterpartiets parlamentariske leder Marit Arnstad mener regjeringen ikke har så mye å skryte av, og viser til den høye andelen ukvalifiserte lærere i skolen.

– Denne regjeringen har fullstendig feilet i arbeidet med å rekruttere flere lærere, sier Arnstad til NTB.

Hun understreker at Sp ikke er imot kompetansekrav for lærere, men vil ikke gi kravene tilbakevirkende kraft slik at lærere blir «avskiltet».

– Å ikke verdsette disse lærerne betyr en risiko for at mange av dem går ut av skoleverket. Det vil øke lærermangelen, sier Arnstad.

Hun mener Høyre har skapt en skole med for mye måling og rapportering, som stjeler tid fra undervisning og ikke bedrer kvaliteten i norsk skole.

Rødgrønn maktbalanse i endring

Høyres felleskonferanse skal være en motivasjonssamling for partifolk og ansatte som nå forbereder valgkampen. Skolepolitikken var bare et av sparkene til Senterpartiet i Solbergs tale til sine egne. Hun forsvarte også politireformen, som til stadighet er under angrep fra Trygve Slagsvold Vedum og hans partifeller.

Arbeiderpartiet ble ikke nevnt ved navn i talen. Partiet har den sist tiden opplevd historisk dårlige målinger, mens Sp på to målinger denne uka er det største partiet på venstresiden.

Solberg mener at det blir enda viktigere å rette søkelyset mot hva de andre partiene på rødgrønn side ønsker.

– Det er klart at det som skjer på rødgrønn side, gjør at maktforholdene forskyves, og da er det viktig å se på hva de andre partiene bringer til torgs og hva Ap må gi, sier Solberg.

– Ap er hovedmotstanderen

Hun vil imidlertid ikke være med på at Senterpartiet er Høyres hovedmotstander, slik Vedum hevdet i et intervju med Dagbladet i jula.

– De er konkurrent på noen velgere, men hovedmotstanderen vår er fortsatt Arbeiderpartiet, som er tyngdepunkt for å danne en alternativ regjering, sier Solberg.

