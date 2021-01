– Vi mente at vi burde vente, at vi burde holdt igjen en stund til på dette, sier statsminister Erna Solberg (H) til NTB.

Hun trekker fram at regjeringen har prioritert barn og unge og gjort det mulig for folk å ha flere gjester.

Tirsdag ba imidlertid stortingsflertallet regjeringen om å sikre at kommuner med lavt smittetrykk skal kunne tillate alkoholservering i forbindelse med matservering, og dermed oppheve skjenkestoppen.

Bekymret

I flere kommuner blir det skjenking fra fredag.

– Når vi gjør for mye på en gang, er det fare for at det bidrar til at smitten kan spre seg enda mer og enda raskere, men det gjelder alle tiltakene, sier statsministeren til NTB.

– Er du bekymret for en baksmell på dette stortingsvedtaket?

– Jeg er bekymret for en baksmell på alt vi har gjort. Jeg gidder ikke den debatten som alle forsøker å få meg til å ta nå, om at jeg skal henge ut stortingsflertallets vedtak. De har gjort et valg av vedtak de mener det er viktigst at man gjør, men alle vedtakene vi gjør, vil kunne bidra til økt smitte, svarer Solberg.

– Det er derfor vi sier at vi må ta ett steg av gangen, legger hun til.