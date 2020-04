Solberg forsvarer deltakelse på lukkede arrangementer

Statsminister Erna Solberg (H) sier det ikke er noe i veien for at statsråder kan delta på private arrangement eller reiser som oppfattes som luksuriøse.

Fredag kom det fram at Torbjørn Røe Isaksen (H) og hans følge brukte 250.000 kroner på USA-turen der statsråden deltok på luksusseminaret til påtroppende sjef i oljefondet Nicolai Tangen.

På seminaret ble deltakerne bedt om å ikke dele bilder og meningsytringer, og Isaksens deltakelse var heller ikke oppført i statsrådens kalender.

Solberg sier til VG at det alltid må gjøres en vurdering av om deltakelsen er viktig, interessant og nødvendig nok til at Norge skal være representert eller at en statsråd skal delta.

– Det finnes mange seminarer og reiser som helt sikker kan oppfattes som luksuriøse hvis du ser det utenfra, men hvor det faktisk også ivaretar nasjonale interesser at Norge deltar, sier statsministeren.

