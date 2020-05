– Dette er et budsjett for at vi gradvis skal komme tilbake i mer normalt leie i mange områder i samfunnet, sier Solberg til NTB.

– De store tiltakene for å stimulere økonomien for å skape flere jobber og annet, kommer i hovedsak i forbindelse med tiltakspakken vi har sagt skal komme i slutten av mai, sier hun.

Tiltakspakken i fase 3 kommer trolig 29. mai.

Fakta om de viktigste endringene i revidert nasjonalbudsjett 2020

* Regjeringen har i revidert nasjonalbudsjett foreslått å øke oljepengebruken fra 245,2 milliarder kroner (som foreslått i statsbudsjettet) til 419,9 milliarder kroner.

* Regjeringen vil gi oljeselskapene en utsettelse på skatteregningen gjennom endringer i avskrivingsreglene. Dette kan bedre selskapenes likviditet med inntil 100 milliarder kroner, ifølge regjeringen.

* Det settes av 20 milliarder kroner for å sikre innenlands handel og eksport av sjømat og industrivarer i en ny ordning i GIEK (Garantiinstituttet for eksportkreditt).

* Sykehusene får 5,5 milliarder kroner i koronatilskudd. Samtidig foreslår regjeringen en midlertidig nedsettelse av arbeidsgiveravgiften som gir helseforetakene en besparelse på om lag 500 millioner kroner.

* Avinor får 5 milliarder kroner for å dekke inntektstap. Regjeringen vil hindre full stopp i viktige flyplassutbygginger, særlig i nord.

* Kollektivtrafikken får 2,5 milliarder kroner. 1,5 milliarder kroner kommer i tillegg til den ene milliarden som allerede er vedtatt.

* Nye tiltak som foreslås i Revidert nasjonalbudsjett innebærer økte bevilgninger til kommunesektoren på om lag 2,1 milliarder kroner. Inkludert i dette er 1,5 milliarder i kompensasjon for fylkeskommunene for bortfall av inntekter knyttet til kollektivtrafikk.

* En ny ordning skal gi statlige subsidierte lån for pakkereisearrangører. Rammen for lån er totalt 2 milliarder kroner og tapsavsetningen er 1 milliard kroner.

* Krisepakken til kultur, idrett og frivillighet utvides fra 1 til 1,6 milliarder kroner og skal gjelde fra 12. mars til 15. juni.

* Regjeringen vil forlenge perioden med fritak for arbeidsgiverens lønnsplikt under permittering og dagpengeperioden for permitterte til oktober. Kostnaden av dette er anslått å øke utgiftene til dagpenger med over 1 milliard kroner.

* 826 milliarder kroner ekstra til investeringer på jernbanenettet.

* Nav får 700 millioner kroner i økt bevilgning til drift for å håndtere økt belastning under koronapandemien.

* Økning i innsatsen for global helse med 541 millioner kroner, til totalt 4,152 milliarder kroner i 2020.

* Utdanningspakke på 500 millioner. 4.000 nye studieplasser og 1.000 nye fagskoleplasser.

* 500 millioner ekstra til bostøtte gjennom Husbanken.

* 400 millioner til en tiltakspakke for sårbare barn og unge som er rammet av koronatiltakene.

* Regjeringen bevilger ytterligere 300 millioner kroner til Nysnø Klimainvesteringer. Dermed har fondet fått én milliard kroner i år.

* 300 millioner i krisepakke for mediebransjen.

* Regjeringen vil gi full momskompensasjon for idrettsanlegg. Ordningen økes med 55 prosent til 301 millioner kroner.

* 266 millioner kroner til Helsedirektoratet, Folkehelseinstituttet og Statens legemiddelverk i forbindelse med koronavirusutbruddet.

* 180 millioner til å dekke fattige lands løpende gjeldsforpliktelser og frigjøre midler til koronarespons.

* 160 millioner kroner ekstra til byggingen av nytt nasjonalmuseum.

* 140 millioner til digital satsing i skolen, blant annet for å styrke hjemmeundervisning.

* Regjeringen vil bruke 100 millioner kroner ekstra til å bli kvitt over 30 år gamle frakteskip.

* 102 millioner til Verdensbankens utviklingsfond for de fattigste landene (IDA).

* Opsjonsskatteordningen for små oppstartsselskaper utvides til å gjelde selskaper med flere ansatte og høyere omsetning enn etter dagens regler. Antall ansatte økes fra 12 til 23, og grensen for selskapets driftsinntekter økes fra 15 til 25 millioner kroner.

* 60,8 millioner kroner til folkehøyskoler.

* Tiltakspakke for skogbruket på 50 millioner.

* 50 millioner mer til teknologisenteret på Mongstad.

* Regjeringen foreslår ny struktur for passutstedelse, med 72 steder som kan utstede pass.

* I tillegg er det foreslått en rekke mindre endringer.

Kilde: Regjeringen/Finansdepartementet