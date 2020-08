Saken oppdateres.

Normalt er permitteringsperioden på 26 uker, men på grunn av koronapandemien ble den utvidet til 30 uker. Nå utvides den altså ytterligere.

– Vi ser at en slik endring er nødvendig i den økonomiske situasjonen vi fortsatt ser for oss fremover, i alle fall et halvt år og kanskje videre, sier Solberg til VG.

Ordningen gjelder fra 1. november og til 30. juni 2021, opplyser regjeringen i en pressemelding.

– Antallet permitterte har falt kraftig. Likevel er det flere bransjer som reiseliv og eksportrettet industri som møter stor usikkerhet utover høsten, sier arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen (H).

Regjeringen foreslår også ny arbeidsgiverperiode på fem dager, fra og med 1. januar neste år. Denne vil gjelde for alle som ved denne datoen har vært permittert i 30 uker eller mer.

Fakta om permitteringsreglene

* Normalt kan en arbeidstaker være permittert i 26 uker. Arbeidsgiver betaler lønn de første 15 dagene, deretter overtar Nav.

* Stortinget vedtok midlertidige endringer i permitteringsregelverket da koronapandemien inntraff i vår.

* For arbeidstakere som ble permittert i mars og april, ble ordningen utvidet til å gjelde ut oktober måned. Arbeidsgivere betalte lønn kun for de første to dagene.

* Fra arbeids- og næringslivet og fra opposisjonen har det kommet krav om at permitteringsperioden må midlertidig utvides til 52 uker, slik det ble gjort under finanskrisen i 2008.

* Regjeringen varsler torsdag at regjeringen vil utvide permitteringsperioden fra 26 til 52 uker.

* Utvidelsen skal innføres 1. november og vare til 30. juni.

* Regjeringen foreslår å innføre en ekstra arbeidsgiverperiode på fem dager for dem som har vært permittert mer enn 30 uker per 1. januar 2021. Denne perioden må bedriftene betale.