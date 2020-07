Fredag blir det klart hvor mange som har søkt seg til landets ulike studier. Da offentliggjør nemlig Samordna opptak årets søkertall til høyere utdanning.

Noe informasjon er likevel allerede tilgjengelig, blant annet hvilke studier som er blitt satt som førstevalg hos flest søkere.

I listen som ramser opp de ti studiene som har flest førstevalgssøkere, pryder sykepleierstudiet tre av plassene på listen.

Årets søkertall

Så langt er det klart at rett over 150.000 har søkt seg til universiteter og høyskoler i år. Det er 2,6 søkere per studieplass, en økning på 8,7 prosent fra i fjor. Det er rekordmange søkere, meldte NTB tidligere denne uka.

Forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim (H) sa forrige uke til Dagsavisen at de luktet lunten om at søkertallene til høyere utdanning ville bli ekstra høye i år, da Norge stengte ned i mars.

– Det har skjedd før, at dårlig økonomi fører til at flere tar utdanning, sa han.

Asheim mener det er positivt for Norge at så mange vil bruke tiden sin på å utdanne seg.

Henrik Asheim ser positivt på at antall søkere til høyere utdanning har økt kraftig i år. Foto: Vidar Ruud / NTB Scanpix.

At søkertallet i år har vært rekordhøyt, har også ført til at flere ikke fikk plass på studiet de helst ønsket. Asheim forstår skuffelsen, men mener det er viktig å ha en plan B.

– Mange har nok ønsker lenger ned på listen si som kanskje er interessante. I tillegg har vi fortsatt over 200 studier som har ledige plasser, blant annet innenfor lærer- og barnehagelærer, sa han.

Flere søker seg til sykepleierutdanninga

Sykepleiutdanningene ved OsloMet, NTNU i Trondheim og Høgskulen på Vestlandet i Bergen (HVL) er alle på listen over de ti studiene flest har satt som sitt førstevalg, ifølge StudentTorget.nos oversikt da søknadsfristen gikk ut i april.

Sykepleierutdanningen ved Høyskolen på Vestlandet (HVL) ser en dobling i antall såkalte førstevalgssøkere, skriver Khrono.

– Vi trur de gode søkertallene til sykepleieutdanningene våre kan ha noe med den pågåande koronapandemien å gjøre, sier prorektor for utdanning Bjørg Kristin Selvik i en pressemelding fra HVL.

Tallet på førstevalgssøkere har også økt for flere andre helse- og sosialutdanninger på høyskolen.

Fortsatt ledige plasser

Til tross for at søkertallene i år er rekordhøye, er det fortsatt mulig å søke seg inn på ledige studielplasser over hele Norge. Allerede 20. juli kunne man se om det var noe som fristet blant de nå 217 ledige plassene.

Blant de ledige plassene er det flere muligheter for grunnskolelærer, faglærer eller barnehagelærer - landet rundt. I år er har lærerutdanninga 1.148 færre søkere enn i fjor.

Studiene med flest søkere i 2020

Listen viser de fem studiene som har flest førstevalgssøkere i år, rangert fra studiene med flest til færrest førstevalgsvelgere i 2020.

1. Siviløkonomi, Norges Handelshøyskole (NHH). Antall plasser: 500. Antall søkere: 2.112.

2. Rettsvitenskap, Universitetet i Bergen (UiB). Antall plasser: 380. Antall søkere: 1.968.

3. Rettsvitenskap, høst, Universitetet i Oslo (UiO). Antall plasser: 224. Antall søkere: 1.888.

4. Sykepleie, OsloMet. Antall plasser: 477. Antall søkere: 1.365.

5. Medisin, høst, Universitetet i Oslo (UiO). Antall plasser: 110. Antall søkere: 1.236.

Sykepleierstudiet er også på sjette og niende plass på listen.