LONGYEARBYEN (Dagsavisen): De tyske statsborgerne ble tatt av et snøskred da de var på tur med det russiske turselskapet Arctic Travel Company Grumant, melder Sysselmannen på Svalbard. Ifølge Sysselmannen var det to guider og fem utenlandske turister i følget.

Sysselmannen la ut denne meldingen torsdag kveld:

«Sysselmannen fikk ved 14.50-tiden melding om at to personer var savnet ved området Fridtjofbreen cirka 15-20 kilometer sør for Barentsburg. Sysselmannen rykket ut med helikopter med redningspersonell og en lavinehund. Været i området var svært dårlig. Helikopteret kunne derfor ikke lande på stedet. Personell fra Sysselmannen og helsepersonell tok seg fram til skadestedet.»

– Mange har opplevd skred

– Folk blir veldig preget. Mange her har opplevd skred på nært hold, sier Espen Rotevatn til Dagsavisen.

Han er rektor på Svalbard folkehøgskole og bosatt i Longyearbyen, rundt 60 kilometer vest for Fridtjovbreen der to personer nå er bekreftet omkommet. Dagsavisen snakket med ham da personene fortsatt hadde status som savnet.

Får et sug i magen

Rotevatn opplevde selv snøskredet som gikk i Longyearbyen i 2015. Det var sønnen på 12 år som varslet moren Maria Klungseth Rotevatn, faren og lillebroren på 15 måneder da raset gikk og huset bak kom seilende mot dem. Etter raset måtte familien evakuere.

– Jeg får et ekstra sug i magen, sier Rotevatn om at det nå har gått et nytt skred.

– Det er jo sånn folk omkommer her.

Espen Rotevatn er rektor på Svalbard folkehøgskole. Foto: Sofie Prestegård

Fakta om Fridtjovbreen

* Dalbre på nordsiden av Bellsund på vestkysten av Spitsbergen på Svalbard, sør for Barentsburg. Breen er cirka 15 kilometer lang og opptil 4 km bred.

* Oppkalt etter fangstskuta Frithiof av Hammerfest, som ble chartret av den svenske Svalbardekspedisjon i 1858.

(Kilde: Store norske leksikon)