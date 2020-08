Martin Larsen Dragset, smittevernlege i Hadsel kommune, sier til Dagens Næringsliv at han mandag var i politiavhør med Troms politidistrikt over telefon.

Dragset sier han angrer på at han ikke dokumenterte kontakten med Hurtigruten bedre.

– I etterpåklokskapens lys skulle vi ha kanskje dokumentert litt mer. Men det skulle i utgangspunktet være helt unødvendig når man har snakket med kapteinen og to leger. Det var ikke i min fjerneste idé at det skulle bli på denne måten, sier Drageset om forløpet rundt varslingen av koronautbruddet.

Hurtigruten: Styret har full tillit til konsernsjef Skjeldam

Styret i Hurtigruten sier at de har full tillit til konsernsjef Daniel Skjeldam. – Støtter ham og de ansatte i dette viktige arbeidet, skriver de.

– Hurtigruten er i en krevende situasjon. Det viktigste nå er å ivareta mannskap, ansatte og gjester på en god måte, komme til bunns i det som har skjedd, og over tid reetablere tilliten til selskapet, skriver styreleder Trygve Hegnar i en pressemelding tirsdag ettermiddag.

Konsernsjef i Hurtigruten, Daniel Skjeldam, la seg paddeflat mandag og sa at han påtar seg det fulle ansvaret for håndteringen av smitteutbruddet på MS Roald Amundsen. Foto: Annika Byrde / NTB scanpix

Skjeldam beklaget situasjonen på en pressekonferanse mandag på vegne av selskapet. Han sa at de har bestilt en ekstern granskning, og han fastslo at det var hans ansvar som øverste leder at situasjonen ble som den ble.

Les også: Helsemyndighetene frykter økt smitte etter koronautbruddet på Hurtigruten

– Styret har full tillit til Daniel Skjeldam og støtter ham og de ansatte i dette viktige arbeidet, heter det videre i pressemeldingen fra styret.

36 besetningsmedlemmer og seks passasjerer har foreløpig testet positivt for koronaviruset etter to seilaser med Hurtigrutens skip Roald Amundsen.

Skjeldam vedgikk også de ikke hadde fulgt prosedyrene, og at filippinerne som jobbet på skipet, ikke hadde vært i karantene før de gikk om bord.

