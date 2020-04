Smittestopp-app får slakt i brukeranmeldelser

Lørdag meldte Folkehelseinstituttet (FHI) at over 1.2 millioner nordmenn hadde lastet ned appen smittestopp, ifølge NTB.

Den mye omtalte appen skal kunne varsle brukerne av appen dersom de har vært i nærkontakt med noen som har koronasmitte. I tillegg vil appen samle bevegelsesdata for å kunne bedre kartleggingen av koronaspredningen, opplyser FHI på sine nettsider.

Smittestopp på app-topp

I skrivende stund er Smittestopp den mest nedlastede appen både på Apples App Store og Googles Play Store. Det virker derimot ikke som om alle av de 1.2 millioner brukerne er fornøyde med Smittestopp til nå.

På Googles Play Store har Smittestopp et snitt på to av fem mulige stjerner basert på over 1500 brukeranmeldelser.

Storparten av brukerne klager over at appen sluker batterikapasiteten på telefonen.

En bruker skriver: «Et bra initiativ men dessverre så sluker denne appen strøm og tømmer batteriet veldig fort. Dette til tross for at jeg bare gav appen tillatelse til å bruke Bluetooth og GPS når den er i buk og ikke alltid.»

Andre brukere er mer positive til Smittestopp:

«Lastet ned og aktivere smertefritt, og det ser ut til at alt fungerer strømløst. Glad for å være med på denne dugnaden !!»

Blant Iphone-brukere har appen et noe høyere snitt blant brukeranmeldelsene. Skjermdump: App Store

På Apples tjeneste er storparten av brukerne langt mer positive til applikasjonen. Av over 1600 brukerameldelser har appen et snitt på 3,6 av 5 stjerner. Som det kommer frem av skjermdumpen er det en overvekt av enten fem eller én stjerne som deles ut.

På sine sider opplyser FHI at innføringen av appen og dens funksjonalitet for smittevarsling vil skje trinnvis i norske kommuner. Målet er å ha et automatisert smittevarsel for hele landet i løpet av Mai.

