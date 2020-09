Smittesporingen under press

Av Johan Falnes

– Vi har jo de siste ukene nå vært spent på om kommunene har kapasitet til å ta ned alle utbruddene, sier helsedirektør Bjørn Guldvog til NTB.

Til nå har det heldigvis lyktes, fastslår han. Både i Bergen og i Fredrikstad og Sarpsborg mener Guldvog at det nå er stor sannsynlighet for at man vil klare å holde de lokale utbruddene av koronasmitte under kontroll.

Men presset er stort.

– Situasjonen kan endre seg fra dag til dag. Så det er veldig viktig at vi følger det med stor oppmerksomhet, sier Guldvog.

– Og hvis vi ikke lykkes, så må vi over på de mer nasjonale løsningene.

Vil slå ned lokalt

Per i dag er strategien at man i størst mulig grad skal slå ned smitteutbrudd lokalt, slik at myndighetene slipper å innføre nasjonale tiltak som også rammer mange kommuner som ikke egentlig trenger disse tiltakene.

Denne strategien ble i realiteten innført da regjeringen la fram sitt veikart for gjenåpning av samfunnet den 7. mai. Vurderingen var den gang at de nasjonale smitteverntiltakene som ble innført den 12. mars, hadde slått ned smitten så mye at situasjonen var under kontroll. Dermed kunne myndighetene skifte til en ny strategi der målet var å beholde kontrollen.

Men et lokalt utbrudd som ikke slås ned, kan vokse til en bølge som slår inn over store deler av landet og rammer store deler av befolkningen, advarte helseminister Bent Høie (H) på regjeringens pressekonferanse om koronasituasjonen torsdag.

– Hvis vi ser tendenser til at vi kan stå overfor en økt smittespredning nasjonalt eller regionalt, så vil vi også kunne innføre tiltak nasjonalt eller regionalt for å ta tilbake igjen kontroll, utdyper Høie overfor NTB.

Utbruddsetterforskning

Folkehelseinstituttets direktør Camilla Stoltenberg understreker at kommunenes innsats er avgjørende i denne responsen.

Hun forteller at svakheter i smittesporingsarbeidet nå setter innsatsen under press. Det skyldes ikke minst at mye foregår manuelt ved at Folkehelseinstituttet ringer rundt til kommuner og sykehus for å få kartlagt hvordan smitten sprer seg: Hvem har de smittede vært i kontakt med? Hvor har de vært? Hvordan ble de smittet?

– Den smitteoppsporingen handler mye om utbruddsetterforskning. Og der henger vi etter, sier Stoltenberg til NTB.

– Det er mye som er automatisert de senere årene, men på langt nær så mye som vi trenger.

Rødt nivå

Inntil videre mener regjeringen at situasjonen er såpass under kontroll at det ikke er nødvendig med nye tiltak nasjonalt.

Men en liste med innstramminger som kan iverksettes, er allerede klar.

Alt i alt ble det registrert 728 nye tilfeller av smitte med koronavirus i Norge i forrige uke. Det er nesten en dobling fra nivået de fire foregående ukene, og Norge ligger nå på «rødt» nivå med 20,6 smittede per 100.000 i uke 35 og uke 36 samlet.

Det er lokale smitteutbrudd i Bergen og i Fredrikstad og Sarpsborg som er hovedårsak til økningen.

