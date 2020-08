Om en drøy uke er det studiestart for rekordmange studenter. Ved universitetene i Oslo skal rundt 16.000 nye studenter og 2.000 faddere bli kjent.

Preben Aavitsland, overlege ved Folkehelseinstituttet (FHI), uttrykte tidligere i uka bekymring for smitte under fadderuka.

– Da kommer det ungdommer fra hele landet. Noen av dem har kanskje nylig vært på utenlandsferie. De blander seg og skal kanskje ha ganske nær kontakt. Vi er nok litt urolige for smitte under fadderukene, ja, sa Aavitsland til NRK.

Preben Aavitsland, overlege ved FHI, mener fadderukene er litt skumle. Foto: Tor Erik Schrøder / NTB scanpix

Under fredagens pressekonferanse om koronasituasjonen i Norge, ble også fadderukene nevnt.

– Dette er ikke tiden for risikofylte fester, sa Line Vold, avdelingsdirektør ved FHI.

Hun sa også at det nå ser ut til at universitetene legger opp til rolige fadderuker.

Ikke bare fest og moro

Ved OsloMet legges nå de siste planene for velkomstuka, som starter tirsdag 11. august.

– En av de viktigste tingene vi gjør i august hvert år, er fadderuka. Da får studentene mulighet til å bli kjent med institusjonen og hverandre, sier Curt Rice, rektor ved OsloMet.

Han opplyser om at alle faddere får kurs i smittevern og at de må følge rådet om én meters avstand. Fadderne oppfordres også til å ha digitale treff med sine grupper.

De store festene og andre typer treff hvor mange studenter samles på et sted, er avlyst.

Fadderuken er viktig for mestringen av studiet, mener rektor ved OsloMet, Curt Rice. Foto: Benjamin A. Ward / HiOA

Men alt kommer ikke til å skje digitalt. 800 faddere skal ta imot 8.000 studenter i grupper på maks 20 personer på ulike arrangementer. Det blir rebusløp på campus, alkoholfri idrettsdag i Frognerparken og grilling på St. Hanshaugen.

– Er det klokt å legge opp til at så mange personer samles til fest og moro i fem dager?

– Aktivitetene handler ikke bare om fest, men også om flere idrettsaktiviteter og rebusløp. Det er også introduksjon til studiene for de nye studentene den første uka, svarer Rice.

Han mener det er viktig at de nye studentene får treffe hverandre noe fysisk også, siden det blir mye digital undervisning fremover.

– Vi vet at det å være med på sosiale ting i begynnelsen av studiet har mye å si for trivsel og studiemestring, sier rektoren.

Revurderer munnbind i august

Rice sa til VG på onsdag at han oppfordrer helsemyndighetene til å revurdere anbefalingen om bruk av munnbind.

Rektoren mener myndighetene burde rådet folk til å bruke munnbind i situasjoner der det er vanskelig å holde avstand.

– Jeg er opptatt av å følge myndighetenes råd for å minske smittefaren, men jeg synes det er rart at vi får råd om ikke å bruke munnbind når nesten hele verden gjør det, utdyper Rice til Dagsavisen.

Spørsmålet om bruk av munnbind, ble også diskutert under fredagens pressekonferanse.

– Ved en eventuell oppblomstring, kan det bli aktuelt å anbefale munnbind i Norge, for eksempel i situasjoner der det er vanskelig å holde avstand. I midten av august skal vi sende våre råd til departementet, sa Vold ved FHI.

Rice forteller at de har gjort noen avgrensninger når det gjelder bruken av klasserom, slik at de skal greie å følge rådet om én meters avstand.

– Men det er ikke realistisk å tro at vi klarer å opprettholde én meters distanse hele tiden. For eksempel når studentene er på vei inn og ut av klasserommene, sier Rice.

Følger retningslinjene

På Universitetet i Oslo kommer det 8.000 nye studenter når semesteret starter 10. august. De vil bli tatt imot av 1.200 faddere.

Gro Bjørnerud Mo, prorektor ved UiO, sier de følger helsemyndighetenes råd og vurderer situasjonen fortløpende.

– Vi har gjort flere endringer i fadderopplegget, der hovedpunktene er mer digitale arrangementer og mindre grupper, sier Mo.

I høst legger Universitetet i Oslo opp til en blanding av digitale og fysiske tilbud, opplyser Gro Bjørnerud Mo, prorektor ved UiO. Pressefoto: UiO

Hun opplyser at universitetet har forsterket renholdet og satt ut håndvaskdispensere, innført begrensninger på antallet mennesker som kan oppholde seg i ulike lokaler og at alle – både ansatte og studenter – må gjennomføre et smittevernkurs.

– Ut over de genelle smittervernstiltakene nevnt ovenfor, blir det flere digitale og delvis digitale arrangementer enn tidligere år. Faddergruppene blir også litt mindre enn de pleier å være, sier Mo.

Selv om begge universitetene legger opp til at store deler av undervisningen foregår digitalt dette semesteret, vil også noen av forelesningene foregå fysisk.

– Vi må overholde avstandsregelen, derfor er romkapasiteten betydelig redusert. I tillegg har vi omdisponert noen lesesalplasser til undervisning, sier Mo.

Bekymret for de yngre

Helsedirektoratet er enig i at fadderukene er en viktig sosial møteplass for studentene.

– Vi tror det er mulig å ivare den gode sosiale funksjonen som fadderukene har, også med dagens smittevernregler, sier Karin Straume, fagdirektør i Helsedirektoratet.

Karin Straume i Helsedirektoratet mener det er mulig å gjennomføre fadderuka med gode smitteverntiltak. Foto: Thomas Winje Øijord / Scanpix

Men Straume sier det er bekymringsfullt at antallet smittede i aldersgruppen 20 til 39 år, øker.

Hun mener derfor det er viktig at studentene overholder reglene og at arrangørene legger til rette for at deltakerne kan holde god avstand.

– Med den gode stemningen, følger også det at det kan bli vanskelig å holde god avstand, sier Straume.

Hun oppfordrer studentene til å holde seg hjemme om de blir syke eller får symptomer på covid-19.

– De som er så uheldige å bli syke under fadderukene, kan kanskje delta via digitale kanaler, sier Straume.