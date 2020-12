Av Marius Helge Larsen og Birgitte Vågnes Bakken

Regjeringen har uttrykt stor bekymring for smitte fra utlandet i forbindelse med julefeiringen, både når det gjelder nordmenn som kommer hjem til jul, og arbeidsinnvandrere som returnerer til Norge etter juleferie i land med høy smitte.

Etter å ha gått ned de siste ukene, ser smitteutviklingen nå ut til å ha flatet ut, opplyste avdelingsdirektør Line Vold i FHI på regjeringens pressekonferanse tirsdag.

– Vi er nødt til å komme lenger ned. Er smitten på dette nivået, øker det risikoen for at vi får smitteøkning igjen, sier helseminister Bent Høie (H) til NTB.

Helsemyndighetene frykter at flere vil bli smittet i jula, og opprettholder derfor de nasjonale koronatiltakene til andre halvdel av januar.

SMS-kampanje

Regjeringen trapper i tillegg opp informasjonsarbeidet rundt utenlandsreiser for å hindre importsmitte før og etter jul.

– Det betyr at nå før jul, så vil alle med utenlandsk mobilnummer i Norge få en SMS med informasjon om karantenereglene på sitt språk, sier helseministeren.

I SMS-en vil det også bli gitt informasjon om at det er straffbart å bryte reglene.

Videre vil helsemyndighetene i romjula sende en SMS til alle norske telefonnumre i utlandet med tilsvarende informasjon.

– Det vil også bli sendt en ny SMS til alle utenlandske mobiler i Norge etter jul. Da tror jeg vi har fanget opp en veldig stor andel med direkte informasjon om dette, sier Høie.

Nytt innreiseregister

Rett etter nyttår vil det også bli opprettet et innreiseregister, der alle som kommer til Norge må skrive under på at de er kjent med karantenereglene og opplyse om hvor de skal være i karantene.

Dette registeret vil blant annet kunne brukes av Arbeidstilsynet og politiet til å kontrollere at reglene blir overholdt, for eksempel hvis de får tips om at noen har brutt karantenereglene.

– Vi tror i hvert fall at det vil kunne bidra, og så er det sånn at vi til slutt faktisk er avhengig av at den enkelte følger reglene på dette området, svarer Høie på spørsmål om han tror disse tiltakene er nok.

Justisminister Monica Mæland (H) sa på pressekonferansen tirsdag at registeret ikke vil være klart før rundt 1. januar fordi det er tekniske løsninger som må på plass, og fordi registeret krever en lovhjemmel.

– Det jobbes med å lage en digital løsning, men det kan være man må bruke andre løsninger i begynnelsen. Alt dette vil bli avklart i løpet av kort tid, sier Høie.

