Interesseorganisasjonen har nå utarbeidet en rekke tips og råd for frakt av både vanlige sykler og elsykler. Som Dagsavisen skrev tidligere denne uka, risikerer syklister å bli avvist når de vil bruke andre transportmidler på deler av reisen. Det kan til dels unngås ved god planlegging i forkant av avreisen, går det fram av informasjon innhentet fra en rekke transportselskaper av Syklistenes Landsforening.

Reiser med tog

Det å få med seg sykkel på tog kan være utfordrende, fordi de fleste tog bare har plass til et begrenset antall sykler, konstaterer Syklistenes Landsforening.

Populære avganger, typisk lørdag formiddag, kan ha stor pågang. Det kan derfor være lurt å reservere plass. Det er mulig å få med elsykkel på tog på lik linje med vanlig sykkel. Hvor mange ledige sykkelplasser som finnes, er avhengig av antall reisende, rullestoler og barnevogner om bord, siden selskapene må passe på framkommeligheten. Personalet om bord avgjør om det er plass til sykler.

Etter som det nå er tre togselskaper som har passasjertransport i Norge, SJ, Vy og Go-Ahead, lønner det seg å sjekke med hvert enkelt selskap hva som er gjeldende praksis for dem. Sjekk også nettsidene til Syklistenes Landsforening for mer informasjon om dette.

Plass til fem sykler

– Vi selger sykkelbilletter til togene med plassreservasjon, for eksempel på Dovrebanen. Her er det lasterom i hvert togsett med plass til fem sykler i hvert rom, opplyser Lena Angela Nesteby, kommersiell direktør i SJ Norge, til Dagsavisen.

– Når vi kjører doble togsett er det da plass til ti sykler på turen. Her må billett til sykkelen kjøpes på forhånd, fortsetter hun.

På SJs tog uten plassreservasjon tas sykler med så langt det er plass til det.

– Du betaler 50 prosent av en standardbillett. Dersom ombordpersonalet må prioritere, så prioriteres først rullestoler, så barnevogner og så sykler, forteller Nesteby.

Reiser med buss

Som Dagsavisen nylig skrev, har Go-Ahead nå endret sin praksis for reiser med sykkel når det er buss for tog. Hovedregelen for de mange andre ordinære busselskapene med lokale og regionale ruter i Norge, er at det mulig å ta med sykkel på buss dersom det er plass, men det er ingen garanti for at det skjer. Det er sjåføren som avgjør, avhengig av om det er nok bagasjeplass, konstaterer Syklistenes Landsforening.

Enkelte busselskaper krever reservasjon på forhånd. Nor-Way Bussekspress anbefaler at sykkelen blir pakket inn på forhånd, for å hindre skade på sykkelen og annen bagasje. Sjekk vilkårene med det aktuelle busselskapet før reisen, anbefaler Syklistenes Landsforening.

Reiser med fly og båt

På fly er det vanlig å betale fra 500 til 700 kroner per tur for en sykkel. Plass må bestilles på forhånd. Sykkelen må pakkes inn i beskyttende emballasje. Flyselskapene anbefaler hard emballasje som er spesielt beregnet på sykler. Hvis slik emballasje ikke benyttes må sykkelstyret vris, pedalene fjernes og luften slippes ut av dekkene. Andre deler som stikker ut, må også tas av eller tildekkes. Elsykkel er det ikke mulig å ta med seg på flyet.

På ferger og hurtigbåter kan det være gratis å ta med sykkel, eller det må betales barnebillett for den. Hurtigruten forlanger 100 kroner for å ta med en sykkel.

Reiser med privatbil

Ved reiser med privatbil står syklister naturlig nok mye friere til selv å bestemme. Da blir det mer snakk om hvor sykkelen skal plasseres. Syklistenes Landsforening påpeker at hengerfestestativ kan være en god løsning. Det finnes ulike stativer av denne typen. Noen er bedre egnet for elsykler enn andre.

Sykler kan også plasseres på biltaket eller inne i kupeen, hvis man legger til rette for det. Les mer om også dette på nettsidene til Syklistenes Landsforening.

Ti bud for turen

Der kan du også lese om foreningens ti bud for sykkelturen. I kortversjon er de slik:

1. Husk mat og drikke.

2. Skaff turkart.

3. Bruk lokalområdet.

4. Pakk lett.

5. Kjenn sykkelen din.

6. Husk nok luft i dekkene.

7. Lag en plan B.

8. Lær deg grunnleggende mekking.

9. Kle deg synlig i trafikken.

10. Følg trafikkreglene og vær aktsom.