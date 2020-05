– Det som har kommet av nyheter så langt, er deprimerende. Når det gjelder kommuneøkonomien, er det på langt nær tilstrekkelig, sier SVs finanspolitiske talsperson Kari Elisabeth Kaski til NTB.

– Dette er velferden vår. Nå er den i en alvorlig krise, og regjeringen stiller ikke opp, sier hun og peker på at finansminister Jan Tore Sanner (H) har uttalt at det vil være lang vei tilbake for norsk økonomi, mens kommunalminister Nikolai Astrup sier at kommunene kommer til å få økte inntekter til neste år.

– Budskapet fra regjeringen henger ikke sammen, sier Kaski.

Hun er ikke overrasket over en nær doblet bruk av oljepenger til neste år.

– Dette blir bare første delen av regningen. Det vil komme mer, sier hun.

Også Sp opptatt av kommunevelferden

Det er helt uaktuelt med et revidert nasjonalbudsjett som fører til at kommunene må kutte i oppvekst og omsorg, mener Senterpartiet.

– Det er ekstremt viktig at man ikke legger opp til en kommuneøkonomi som fører til at kommuner må kutte bevilgningene til skoler og sykehjem. Det er uaktuelt, slår Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum fast overfor NTB.

Samtidig er det store forskjeller mellom kommunene, påpeker han.

– Vi må bli enige om hva som er fakta. Her spriker det veldig mellom hva kommunen melder, og hva regjeringen mener. Det viktigste er trygghet for kommunene slik at de slipper å kutte, sier Vedum.

Bekymret over ledigheten

Innsatsen for å få ned arbeidsledigheten blir Arbeiderpartiets hovedprioritet framover, sier nestleder og finanspolitisk talsperson Hadia Tajik.

– Vi har nå den høyeste arbeidsledigheten på 75 år. Det er veldig alvorlig for de mange enkeltmenneskene og familiene som står i dette og går en uforutsigbar framtid i møte, sier Tajik til NTB.

Hun viser til hovedtallene for revidert nasjonalbudsjett, der det kommer fram at Norge ligger an til å få en registrert arbeidsledighet på 5,9 prosent i år.

– Den viktigste jobben for oss nå, er å sørge for at arbeid til alle igjen blir jobb nummer én, sier Tajik.

Sp-leder Vedum mener også det vil være avgjørende framover å få arbeidsledigheten ned.

– Bak de store tallene i budsjettet må vi se på hvordan ledigheten i de ulike delene av landet utvikler seg. Vi må klare i revidert å sette inn tiltak der det er størst utfordringer, sier Vedum.

– Med den høye ledigheten vi har nå, vil det være krise om kommunene må kutte planlagte oppussingsprosjekter for å spare penger.

Tror det trengs mer oljepenger

Fremskrittspartiets finanspolitiske talsperson Sylvi Listhaug tror ikke 419,6 milliarder kroner i oljepenger er nok i revidert nasjonalbudsjett.

– Jeg tror vi må påregne å bruke enda mer oljepenger for å komme igjennom denne krisen, sier Listhaug til NTB.

Hun viser til nøkkeltallene fra regjeringens forslag til revidert nasjonalbudsjett, der det kommer fram at regjeringen legger opp til en oljepengebruk på 419,6 milliarder kroner, noe som tilsvarer 4,2 prosent av oljefondets totale verdi.

Ifølge Listhaug vil Fremskrittspartiet blant annet ta til orde for å bevilge mer til helse.

Rødt: «Puslete» oljepengebruk

Også Rødts nestleder Marie Sneve advarer mot å la seg blende av regjeringens oljepengebruk. «Puslete», mener Rødts nestleder Marie Sneve.

– Det er viktig å ikke la seg blende av store tall med mange nuller. Dette kan se ut som mye penger, men revidert budsjett ligger bare 2 promille over Stoltenbergs handlingsregel, sier hun.

– Hvis regjeringa mener dette er full krisemobilisering, viser det at de har misforstått alvoret i krisen, sier Sneve.

Handlingsregelen ble innført av tidligere statsminister Jens Stoltenbergs første regjering og gikk ut på at bruken av oljepenger skulle begrenses til 4 prosent. Dette er senere justert ned til 3 prosent.

